2019-08-30T07:01:39+03:00
Общество

Будьте милосердны. В стаканчике из-под мороженого в парке застрял ежик

Увидев фотографию попавшего в мусорную западню животного, в социальных сетях пользователи набросились на людей
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Фото: Ирина Ильиных|https://vk.com/rznnews62Фото: Ирина Ильиных|https://vk.com/rznnews62
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В рязанском Лесопарке отдыхающие обнаружили ежика, который застрял в выброшенном стаканчике из-под мороженного. Фотографию выложили подписчики группы «Новости Рязани ВКонтакте».

«В Лесопарке найден ежик, застрявший в пластиковом стаканчике. Люди, не разбрасывайте мусор, для мусора есть урны. Будьте милосердны, берегите животных», - говорится в сообщении.

В комментариях подписчики жалели ежика и ругали людей. Досталось даже свиньям:

- Людям даже на себя наплевать. Мусор тоннами кругом валяется. Какие уж тут ежики... Печально все это.

- У нас людям замечания делать не принято, у нас ведь все загадили четвероногие и их хозяева, а теперь еще и ежик стаканчик принёс.

- Если бы еще урны вовремя убирались, то мусор бы не разлетался.

- Свиньи!

- За что оскорбляете свиней, сравнивая их с людьми?

Впрочем, один из читателей справедливо заметил, что еще лет 10 назад компания McDonald's прислушалась к зоозащитникам и специально сделала стаканчики с небольшим отверстием на крышке, чтобы туда не попадали ежики.

- Если не знали, то это специальный стаканчик, чтобы ежики не застревали, но что-то здесь пошло не так.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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