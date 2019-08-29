2019-08-29T11:17:01+03:00
Общество

Инь и Янь. Два спасенных от смерти кролика стали лучшими друзьями

В рязанском ЗооЦентре не отчаялись и выходили двух крошечных крольчат
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Инь и Янь стали лучшими друзьями. Фото: Ольга Зоткина.Инь и Янь стали лучшими друзьями. Фото: Ольга Зоткина.
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В рязанском ЗооЦентре «Моя маленькая ферма» живут кролики, которые были фактически на волосок от смерти. Янь - декоративный кролик, которого просто выбросили на улицу, как ненужную вещь, когда он заболел. А ведь ему было около месяца. То есть, только что купили, он заболел и сразу оказался ненужным.

- Его нашла одна женщина на улице в таком плохом состоянии, что в клинике, в которую она его отвезла, не стали разбираться, а сказали усыпить, - рассказывает руководитель проекта «Моя маленькая ферма» Ольга Зоткина. - И ведь почти усыпили, уже вкололи огромную дозу наркоза, но, мы успели забрать малыша. На тот момент он был с ладошку, очень вялый, как тряпочка... Янь - самый настоящий борец за жизнь. Он отошел от наркоза достаточно быстро и стойко перенес лечение.

Инь и Янь стали лучшими друзьями. Фото: Ольга Зоткина.

Инь и Янь стали лучшими друзьями. Фото: Ольга Зоткина.

Что касается Иня, то его тоже нашли на улице еще с четырьмя кроликами, но им не повезло. Трех прибила деревенская тетка, а одному досталось от собак. Инь же забежал в огород неподалеку. Хозяева его не прогнали, стали подкармливать, а потом отвезли в рязанский ЗооЦентр.

- Инь - это кролик, которого специально разводят на мясо, - продолжает Ольга. – В этом случае тоже самое произошло, кролики заболели и малышей выбросили на улицу. Никогда не заводите животное, если не готовы нести ответственность за него. А если уж завели, то будьте с ним до конца и не спешите усыплять своего любимца с «неизлечимой» болезнью!

Инь и Янь восемь месяцев находились в карантине на лечении под наблюдением ветеринарного врача. Они справились, а потом подружились и стали лучшими друзьями.

Инь и Янь стали лучшими друзьями. Фото: Ольга Зоткина.

Инь и Янь стали лучшими друзьями. Фото: Ольга Зоткина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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