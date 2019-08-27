Сюрприз из-под стиралки. В съемной квартире нашли королевского питона

СЕГОДНЯ 15:19 2019-08-27T15:19:37+03:00

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В одной из квартир в центре Рязани обнаружили королевского питона. Змею несколько месяцев назад нашла девушка, когда получила ключи от съемного жилья – питон неожиданно выполз из-под стиральной машины и не на шутку испугал квартирантку.

Тогда, правда, перепуганная девушка не знала, что это питон - и позвонила в рязанский ЗооЦентр:

- У нас змея выползла змея! Мы не знаем, что нам делать!

- А каким цветом змея? – поинтересовались в ЗооЦентре.

- Черная!

- А желтый ободок есть на голове у змеи?

- Нет.

- Так у вас гадюка, звоните в МЧС!

Но змея оказалась королевским питоном, брошенным прежним квартирантом без террариума, без ничего, просто ползать по квартире.

Из-за ненадлежащего содержания у питона неправильно проходила линька, и общее состояние было вялым. Его сразу отправили к опытному реабилитологу, а через неделю сотрудники ЗооЦентра «Моя маленькая ферма» забрали питона к себе. Это оказалась молоденькая самка, назвали ее Люси.

За год Люси хорошо подросла и теперь ей требуется полноценный террариум. В Зооцентре уже заказали самый лучший с верхним и нижним обогревом, вентиляцией и достаточно просторный, в котором Люси сможет жить всю свою жизнь.

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ИСТОЧНИК KP.RU