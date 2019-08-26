2019-08-26T22:25:50+03:00
Общество

Ушастые комочки. Семья грибников спасла от верной гибели двух лисят

Животных принесли из леса, накормили, выходили и нарекли Гошей и Гаврюшей. Все официально, с паспортами
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Фото: издательство "Пресса".Фото: издательство "Пресса".
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Супруги Назарцевы из Спасск-Рязанского никак не могут найти выход из сложившейся ситуации. В мае этого года, поехав за грибами, они нашли в лесной канаве убитую лисицу, а рядом с ней четырех мертвых лисят.

– Я спустилась в канаву, а там комочек какой-то. Вижу, а у комочка есть глаза и уши, - рассказывает Светлана. – Подошли с мужем поближе, а это два маленьких лисенка. Они сами на ноги прыгать стали, как голоса услышали, видимо, очень голодные были.

Супруги понимали, если зверят оставить в лесу, они погибнут, поэтому забрали с собой.

Дома они тут же купили детскую бутылочку и напоили их молоком. Потом отвезли лисят в ветлечебницу. Там их осмотрели, сделали все прививки и выдали каждому паспорт, назвав одного Гошей, а второго Гаврюшей.

Пока совсем были маленькими, жили лисята в доме, а как подросли – перебрались во двор.

– Они очень умные животные, – говорит Светлана. – К лотку сразу приучились. Наша кошка даже ими командует, а они ее слушаются. Гаврюша - покладистый, а Гоша – осторожный, поэтому выгуливаем их на цепочке вдали от людей, у леса.

«Сейчас лисятам четыре месяца, но они растут, и супруги понимают, что дальше им тяжело будет их содержать. Но ни в лесничестве, ни в заповеднике животных не берут – лис и так много, а выпустить в лес – тоже нельзя, без человека они уже не выживут. Вот и думают Светлана с Сергеем, как им быть дальше», - пишет издательство «Пресса».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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