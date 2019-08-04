На окраине Рязани по гаражам гуляла лиса

СЕГОДНЯ 13:31 2019-08-04T13:31:54+03:00

Если это дикое животное, возможно, оно пришло в город из леса по причине бескормицы

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Рязанцы, гулявшие по окраине поселка Южный, увидели в гаражном кооперативе «Монтажник», за которым начинается зеленая зона, дикое животное. Это была лиса небольшого размера, совершенно не боявшаяся людей. Она ходила по крышам гаражей и внимательно смотрела вниз. Информация о появлении лисы в городе с фотографиями была опубликована в социальных интернет-сетях одним из местных жителей.

Если это не ручная лиса, сбежавшая у кого-то из дома, то животное могло прийти в город из леса через обширные зеленые зоны и поросшие лесом овраги у района Сысоево, В дни борьбы с лесными пожарами биологи уже неоднократно рассказывали, что гибель грызунов приводит к бескормице для хищников, и тогда они могут идти за помощью к людям.

При обсуждении события в интернете многие рязанцы вспомнили о том, что больные лисы в Рязанской часто становятся причиной вспышек бешенства. Вести себя с диким животным надо осторожно.

ИСТОЧНИК KP.RU