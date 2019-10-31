2019-10-31T13:36:38+03:00
Общество

В Рязани открылся третий ресторан американской сети KFC

Курицу от полковника Сандерса теперь можно отведать и в центре города
Константин МОГИЛИН
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Новое заведение открылось в ТРЦ «Малина».Новое заведение открылось в ТРЦ «Малина».Фото: Константин МОГИЛИН
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31 октября в ТРЦ «Малина» открылось третье заведение американской сети Kentucky Fried Chicken в Рязани - и первое, расположенное в центре города. В отличие от двух других точек с жареной курицей, расположенных на фудкортах торговых центров, эта оформлена как автономное заведение с отдельным входом.

Открытие нового KFC для многих осталось незамеченным. Ни длинных очередей, ни давок у касс, в этот раз не наблюдалось. Хотя еще в 2018 году на открытии первой забегаловки этой сети, желающие отведать курицу от полковника Сандерса, выстроились в длинную очередь.

Никаких очередей, только свободные кассы. Фото: Константин МОГИЛИН

Никаких очередей, только свободные кассы.Фото: Константин МОГИЛИН

Пройти в ресторан можно и через торговый центр. Фото: Константин МОГИЛИН

Пройти в ресторан можно и через торговый центр.Фото: Константин МОГИЛИН

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ИСТОЧНИК KP.RU

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