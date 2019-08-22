2019-08-22T06:01:01+03:00
Общество

Этой осенью в Рязани отроется третий ресторан KFC

Располагаться заведение быстрого питания будет в торгово-развлекательном заведении в центре города
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Работать ресторан будет в торговом центре «Малина» на улице Соборной.Работать ресторан будет в торговом центре «Малина» на улице Соборной.Фото: Кристина БРАЖНИКОВА
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Уже этой осенью в ТРЦ «Малина» откроется очередной пункт международной сети ресторанов KFC. Об этом сообщается на странице торгово-развлекательного центра.

«Скоро открытие! Работать ресторан будет в нашем торговом центре на улице Соборной. О точных датах открытия сообщим позже», - говорится в сообщении.

Напомним, первый ресторан KFC открылся в мае 2018 года в ТРЦ «Премьер». На его открытие пришли пара сотен жаждущих жаренной курицы человек. В августе того же года вторую точку ресторана открыли в «М5 Молл».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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