Этой осенью в Рязани отроется третий ресторан KFC
Уже этой осенью в ТРЦ «Малина» откроется очередной пункт международной сети ресторанов KFC. Об этом сообщается на странице торгово-развлекательного центра.
«Скоро открытие! Работать ресторан будет в нашем торговом центре на улице Соборной. О точных датах открытия сообщим позже», - говорится в сообщении.
Напомним, первый ресторан KFC открылся в мае 2018 года в ТРЦ «Премьер». На его открытие пришли пара сотен жаждущих жаренной курицы человек. В августе того же года вторую точку ресторана открыли в «М5 Молл».
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«М5 Молл» и всемирная сеть фастфуда не имеют договорных отношений (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU