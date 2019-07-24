Рязанская певица Элла Хрусталева пожаловалась на шумящий по ночам ресторан

СЕГОДНЯ 17:20 2019-07-24T17:25:41+03:00

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Рязанская певица, участница телешоу «Голос» Элла Хрусталева пожаловалась на своей странице в социальной сети на шум по ночам из ресторана «Восточный рай», расположенный на улице Свободы.

«Друзья, нужен ваш совет. По соседству с нашим домом расположился и вполне себе процветает так называемый «Восточный рай». Процветает за счет нашего отдыха и покоя. Как прикрыть лавочку, подскажите? Достали — нет слов...» - пишет Элла Хрусталева.

В прикрепленном видео артистка пояснила, что вызвала полицию, но шум продолжается: «Двери открыты, никому нет дела до окружающих».

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Ночной шум у ресторна "Восточный рай".

ИСТОЧНИК KP.RU