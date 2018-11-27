Певица Лолита призвала помочь многодетной семье погорельцев из рязанской глубинки

СЕГОДНЯ 11:19 2018-11-27T11:23:56+03:00

При этом власти, очевидно, также от помощи не отказываются и уже предприняли определенные меры

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Певица Лолита заявила, что готова дать бесплатную рекламу ради многодетной семьи погорельцев из поселка Чучково Рязанской области. В своем Instagram она опубликовала контактный телефон и призвала подписчиков, в том числе представителей компаний, помочь тем, чей дом 19 августа был уничтожен пожаром, в результате которого погибла годовалая девочка.

Напомним, один из членов семьи - 8-летний Максим - помог выбраться из огня сестрам и брату. В Совете Федерации его в числе 20 юных героев наградили медалями «За мужество в спасении».

Некоторое время дети семьи Богдан-Мельник находились в реабилитационном центре, но затем вернулись к родителям (администрация предоставила социальное жилье). За счет бюджета и бизнес-сообщества погорельцам купили необходимую мебель и предметы первой необходимости. Кроме того, сообщалось о подготовке документов для адресной материальной помощи из областного фонда соцзащиты.