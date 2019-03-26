Племянника Пугачевой на рязанской дороге сбил автомобиль
Родственник «звезды» просто шел по обочине
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На минувшей неделе в ДТП, произошедшем в Пронском районе, пострадал племянник Аллы Пугачевой. Как сообщает gazeta.ru, авария случилась в Новомичуринске. Влад Пугачев шел по обочине, когда его задел ехавший по дороге автомобиль.
Мужчина упал и самостоятельно подняться не смог. Его доставили в больницу, где медики провели необходимую операцию – у Влада пострадали стопы.
В тот же день племянника певицы выписали из больницы, однако ему потребуется еще немало времени на восстановление. В Новомичуринске мужчина живет около полугода.
ИСТОЧНИК KP.RU