Племянника Пугачевой на рязанской дороге сбил автомобиль

СЕГОДНЯ 11:44 2019-03-26T11:44:56+03:00

Изменить размер текста: A A

На минувшей неделе в ДТП, произошедшем в Пронском районе, пострадал племянник Аллы Пугачевой. Как сообщает gazeta.ru, авария случилась в Новомичуринске. Влад Пугачев шел по обочине, когда его задел ехавший по дороге автомобиль.

Мужчина упал и самостоятельно подняться не смог. Его доставили в больницу, где медики провели необходимую операцию – у Влада пострадали стопы.

В тот же день племянника певицы выписали из больницы, однако ему потребуется еще немало времени на восстановление. В Новомичуринске мужчина живет около полугода.

ИСТОЧНИК KP.RU