Ради бесплатной выпечки на «Рязанском пирожке» люди стояли в огромных очередях (фото)

13 Янв. 21:41 2019-01-13T22:03:47+03:00

Выпечка в морозный день шла на ура Фото: Ольга ПОШЕВЕЛЯ

Расхватали все за 40 минут – время ушло как раз на добычу заветного талончика

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13 января на улице Почтовой прошел второй гастрономический фестиваль «Рязанский пирожок». Участниками стали 10 предприятий, которые, по словам организаторов, напекли около 5 тысяч пирожков.

Любителей свежей выпечки на главной пешеходной улице города собралось немало – отведать вкусное угощение пришли сотни людей.

Желающим продегустировать продукцию пришлось отстоять несколько очередей: сначала за купонами для бесплатной дегустации, а затем за самими изделиями. В итоге бесплатные пирожки кончились лишь через 40 минут. Зато обошлось без давки...

Чтобы получить заветный талончик, пришлось отстоять огромную по нынешним меркам очередьФото: Ольга ПОШЕВЕЛЯ

Бесплатно оно завсегда вкусно. НаверноеФото: Ольга ПОШЕВЕЛЯ

Каждый мог полакомиться тремя пирожками, а после проголосовать за изготовителя лучшего, на его взгляд, изделия.

По итогам народного голосования победила выпечка столовой «По Щучьему велению». Второе место досталось Рязанской епархии, а на третьем – Хлебозавод №1. Награды лидерам вручил заместитель главы администрации Игорь Тишин.

За пирожки рязанцы расплатились честно - проголосовавФото: Ольга ПОШЕВЕЛЯ

Специальная комиссия выбрала лучших в специальных номинациях:

- «Лучшая сладкая начинка» - ИП Красильникова Г.Н.

- «Лучшая овощная начинка» - ИП Богданова Е.А.

- «Лучшая оригинальная начинка» - МП «Хлебозавод №3 г. Рязани»

- «Лучшее украшение торгового места» - МП «Детское питание»

- «Рязанская изюминка» - ООО «БОНТЭ»

- «Лучшая фруктовая начинка» - Кафе «Римские каникулы»

- «Как у бабушки» - Студия-бар «KeFir».

Помимо качества изделий, участники соревновались и в оформлении торгового местаФото: Ольга ПОШЕВЕЛЯ