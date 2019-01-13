2019-01-13T22:03:47+03:00
Общество

Ради бесплатной выпечки на «Рязанском пирожке» люди стояли в огромных очередях (фото)

Расхватали все за 40 минут – время ушло как раз на добычу заветного талончика
Ольга ПОШЕВЕЛЯ
Поделиться:
Выпечка в морозный день шла на ураВыпечка в морозный день шла на ураФото: Ольга ПОШЕВЕЛЯ
Изменить размер текста:

13 января на улице Почтовой прошел второй гастрономический фестиваль «Рязанский пирожок». Участниками стали 10 предприятий, которые, по словам организаторов, напекли около 5 тысяч пирожков.

Любителей свежей выпечки на главной пешеходной улице города собралось немало – отведать вкусное угощение пришли сотни людей.

Желающим продегустировать продукцию пришлось отстоять несколько очередей: сначала за купонами для бесплатной дегустации, а затем за самими изделиями. В итоге бесплатные пирожки кончились лишь через 40 минут. Зато обошлось без давки...

Чтобы получить заветный талончик, пришлось отстоять огромную по нынешним меркам очередь Фото: Ольга ПОШЕВЕЛЯ

Чтобы получить заветный талончик, пришлось отстоять огромную по нынешним меркам очередьФото: Ольга ПОШЕВЕЛЯ

Бесплатно оно завсегда вкусно. Наверное Фото: Ольга ПОШЕВЕЛЯ

Бесплатно оно завсегда вкусно. НаверноеФото: Ольга ПОШЕВЕЛЯ

Каждый мог полакомиться тремя пирожками, а после проголосовать за изготовителя лучшего, на его взгляд, изделия.

По итогам народного голосования победила выпечка столовой «По Щучьему велению». Второе место досталось Рязанской епархии, а на третьем – Хлебозавод №1. Награды лидерам вручил заместитель главы администрации Игорь Тишин.

За пирожки рязанцы расплатились честно - проголосовав Фото: Ольга ПОШЕВЕЛЯ

За пирожки рязанцы расплатились честно - проголосовавФото: Ольга ПОШЕВЕЛЯ

Специальная комиссия выбрала лучших в специальных номинациях:

- «Лучшая сладкая начинка» - ИП Красильникова Г.Н.

- «Лучшая овощная начинка» - ИП Богданова Е.А.

- «Лучшая оригинальная начинка» - МП «Хлебозавод №3 г. Рязани»

- «Лучшее украшение торгового места» - МП «Детское питание»

- «Рязанская изюминка» - ООО «БОНТЭ»

- «Лучшая фруктовая начинка» - Кафе «Римские каникулы»

- «Как у бабушки» - Студия-бар «KeFir».

Помимо качества изделий, участники соревновались и в оформлении торгового места Фото: Ольга ПОШЕВЕЛЯ

Помимо качества изделий, участники соревновались и в оформлении торгового местаФото: Ольга ПОШЕВЕЛЯ

Пока взрослые добывали еду в очередях и без них, детей развлекали ростовые куклы и Дед Мороз Фото: Ольга ПОШЕВЕЛЯ

Пока взрослые добывали еду в очередях и без них, детей развлекали ростовые куклы и Дед МорозФото: Ольга ПОШЕВЕЛЯ

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Рязанской области две недели ищут пропавшего 45-летнего мужчину
Ростовчанин обокрал 10 рязанских магазинов
Петр Кочетков провел первый матч за ХК «Рязань» после триумфа на молодежном чемпионате мира
В Рязанской области уже начали готовиться к крещенским купаниям
В Рязани объединили два районных отдела соцзащиты
При запуске петарды погиб 32-летний рязанец
В воскресенье в Рязани будет холодно, с прояснениями
В Рязани губернатор намерен «воздействовать» на уборщиков снега с улиц
Рязанцам предлагают сдать на переработку новогодние елки
Два рязанца задержаны за то, что угрожали убить женщин
В Лесопарке проходит зимний фестиваль «Рязанский валенок»
В рязанском перинатальном центре врачи спасли новорожденного
Рязанские школьники приобретают знания в проекте «Агрошкола»