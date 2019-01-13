Ради бесплатной выпечки на «Рязанском пирожке» люди стояли в огромных очередях (фото)
13 января на улице Почтовой прошел второй гастрономический фестиваль «Рязанский пирожок». Участниками стали 10 предприятий, которые, по словам организаторов, напекли около 5 тысяч пирожков.
Любителей свежей выпечки на главной пешеходной улице города собралось немало – отведать вкусное угощение пришли сотни людей.
Желающим продегустировать продукцию пришлось отстоять несколько очередей: сначала за купонами для бесплатной дегустации, а затем за самими изделиями. В итоге бесплатные пирожки кончились лишь через 40 минут. Зато обошлось без давки...
Чтобы получить заветный талончик, пришлось отстоять огромную по нынешним меркам очередьФото: Ольга ПОШЕВЕЛЯ
Бесплатно оно завсегда вкусно. НаверноеФото: Ольга ПОШЕВЕЛЯ
Каждый мог полакомиться тремя пирожками, а после проголосовать за изготовителя лучшего, на его взгляд, изделия.
По итогам народного голосования победила выпечка столовой «По Щучьему велению». Второе место досталось Рязанской епархии, а на третьем – Хлебозавод №1. Награды лидерам вручил заместитель главы администрации Игорь Тишин.
За пирожки рязанцы расплатились честно - проголосовавФото: Ольга ПОШЕВЕЛЯ
Специальная комиссия выбрала лучших в специальных номинациях:
- «Лучшая сладкая начинка» - ИП Красильникова Г.Н.
- «Лучшая овощная начинка» - ИП Богданова Е.А.
- «Лучшая оригинальная начинка» - МП «Хлебозавод №3 г. Рязани»
- «Лучшее украшение торгового места» - МП «Детское питание»
- «Рязанская изюминка» - ООО «БОНТЭ»
- «Лучшая фруктовая начинка» - Кафе «Римские каникулы»
- «Как у бабушки» - Студия-бар «KeFir».
Помимо качества изделий, участники соревновались и в оформлении торгового местаФото: Ольга ПОШЕВЕЛЯ
Пока взрослые добывали еду в очередях и без них, детей развлекали ростовые куклы и Дед МорозФото: Ольга ПОШЕВЕЛЯ