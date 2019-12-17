Арт-объект «Рязань-2020» или почему город впопыхах готовился стать «Новогодней столицей»

Администрации Рязани прокомментировала материал «Комсомольской правды» о расхождении слов Елены Сорокиной и данных запроса котировок по оформлению Лыбедского бульвара.

Отвечая на вопрос об установке на Лыбедском бульваре арт-объекта в виде больших букв и цифр «Рязань 2020», Елена Борисовна сообщила следующее:

- Никто от администрации за установку арт-объекта «Рязань 2020» не отвечал. Это подарок городу, от рязанцев, которые захотели создать праздничное настроение жителям и гостям Новогодней столицы.

Вместе с тем, данный объект присутствует в приложении №3 к извещению о запросе котировок. Пунктом №5 в документе значится: объемная надпись «Рязань 2020». Здесь же приводится описание товара и его параметры. Арт-объект включен в общую стоимость праздничного оформления Лыбедского бульвара.

Фрагмент приложение № 3 к извещению о запросе котировок.

В пресс-службе администрации на это сообщили следующее:

- Арт-объект «Рязань 2020», указанный в смете, будет установлен до 28 декабря на Лыбедском бульваре согласно контракту. Речь идет о другом объекте, приобретенном для украшения города в рамках «Новогодней столицы».

Отметим, что согласно пункту 8 «Место, количество, условия и сроки оказания услуг» извещения о проведении запроса котировок срок оказания услуг составляет всего два дня (!) после заключения договора. То есть, не имея заранее заготовленных букв, оперативно (в течение двух рабочих дней) выполнить договор было просто невозможно.

Известно, что в данном запросе котировок участвовали две организации. Одна из них, по всей видимости, зная о чудовищно минимальных сроках, заблаговременно изготовила буквы, но… проиграла. И, видимо, решила подарить арт-объект городу.

Индивидуальный предприниматель, чья котировка выиграла, заготовленных букв не имел, но взялся за их изготовление. К сожалению, к открытию «Новогодней столицы» сделать это было проблематично. Предполагается, что арт-объект появится на Лыбедском бульваре (со стороны цирка) до 28 декабря. Весь вопрос теперь в том, был ли заключен договор с индивидуальным предпринимателем. И если был, то он безнадежно нарушен.

Арт-объект - место для селфи.Фото: Константин МОГИЛИН

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Надпись значится в запросе котировок и включена в общую стоимость оформления Лыбедского бульвара (подробнее).