Подрядчик не успел отремонтировать парк центре в Рязани

СЕГОДНЯ 19:59 2019-12-12T20:01:59+03:00

Остаются вопросы и к качеству работ, которые выполняли при минусовых температурах

Изменить размер текста: A A

Ремонт Верхнего городского парка, именуемого горожанами как «Наташкин», затянулся. Согласно графику, его должны были закончить еще 10 декабря, но так этого и не сделали.

В итоге зеленая зона встречает жителей и гостей «Новогодней столицы» грудой строительного мусора, разобранными прогулочными дорожками и тротуарной плиткой, которую так и не успели положить.

Много вопросов вызывает и качество работ, которые выполняли при минусовых температурах. По мнению заместителя начальника службы капитального строительства и строительного контроля одной из ведущих рязанских СК Григория Ярова, укладывать плитку в такую погоду нельзя.

- Если грунт был замерзшим, то уже весной плитка может просто провалиться и придется все переделывать, - отметил специалист.

Напомним, что похожая ситуация произошла при благоустройстве сквера «Солнечный круг» на улице Октябрьской в микрорайоне Приокский. Он стал разрушаться сразу же, как только сошел снег.

О том, что с благоустройством в Рязани снова не все в порядке уже сообщали активисты местного отделения ОНФ. Общественники констатируют нарушение сроков благоустройства в областном центре третий год подряд. Сроки были нарушены и при реконструкции других объектов, например Центрального парка культуры и отдыха и территории у ДК «Приокский».

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В «Наташкином» парке установят тренажеры для адаптационных занятий

Проект выбрали по итогам голосования (подробнее).

Благоустройство для никого: почему за огромные деньги рязанцы получают лишь брак

«Комсомолка» посетила три объекта, сданных в конце прошлого года, и посмотрела, что с ними произошло за зиму (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU