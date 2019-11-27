В Рязани срывают сроки благоустройства парков и скверов

СЕГОДНЯ 09:24 2019-11-27T09:47:48+03:00

Подрядчики снова уходят в зиму, а администрация демонстрирует свое бессилие

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Центральный парк культуры и отдыха, территория у ДК «Приокский», Верхний городской сад. Эти объекты программы «Формирование комфортной городской среды», как сообщал и.о. начальника управления благоустройства Алексей Муковнин, «вызывают наибольшее беспокойство» у администрации Рязани, а теперь привлекли внимание Общероссийского народного фронта.

В ЦПКиО уже к 31 октября должны были за 55 млн. руб. отремонтировать «Зеленый театр» благоустроить площадь перед ним. До сих пор работы не завершены и, судя по всему, даже не близки к завершению.

Дедлайны двух других названных объектов еще не подошли (30 ноября и 10 декабря), но, во-первых, власти почему-то заключили контракты только в начале ноября, во-вторых, минусовая температура и дальнейшее ухудшение погоды могут губительно сказаться на результате.

Также активисты местного отделения ОНФ отметили парк имени Гагарина, где еще не появилось дополнительное освещение, урны и лавочки.

Общественники констатируют нарушение сроков благоустройства в Рязани третий год подряд. По их мнению, администрация Рязани следует проводить торги гораздо раньше и штрафовать задержавшихся подрядчиков, а Минстрою России - взять под контроль проведение торгов на территории субъектов.

ДК "Приокский". Фото: onf.ru

ИСТОЧНИК KP.RU