2019-11-29T17:28:48+03:00
Спорт

В «Наташкином» парке установят тренажеры для адаптационных занятий

Проект выбрали по итогам голосования
Мария БЛИНОВА
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Коллаж: Пресс-служба администрации Рязани.Коллаж: Пресс-служба администрации Рязани.
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В Верхнем городском парке в следующем году установят спортивную площадку для маломобильных горожан, сообщила пресс-служба администрации Рязани. Проект, предлагаемый по программе «Формирование комфортной городской среды», победил в итоговом голосовании на сайте «Наш Дом Рязань».

Напомним, что в народе этот парк называют «Наташкиным». Он расположен на улице Ленина – напротив областной филармонии.

Точный перечень конструкций власти пока не приводят: по информации чиновников, оборудование выберут вместе с представителями общественных организаций.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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