Рязанцам предложили выбрать варианты благоустройства парков

СЕГОДНЯ 09:45 2019-11-26T09:49:42+03:00

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Четыре общественных пространства в Рязани в 2020 году включат в программу «Формирование комфортной городской среды». Осталось выбрать вариант благоустройства, и для этого людям предлагают принять участие в онлайн-опросе на сайте нашдом62.рф.

Преобразиться должны:

- Севастопольская аллея;

- Верхний городской парк;

- cквер Скобелева;

- Комсомольский парк.

В случае с Севастопольской аллеей номинируют несколько мест: от ул. Гагарина до ул. Островского, от ул. Островского до ул. Гоголя, от ул. Гоголя до школы № 57.

С остальным общественными пространствами сложнее. Есть по два варианта благоустройства, но в момент публикации самих опросов и данной новости ознакомиться с ними не представляется возможным. Рисунки проектов не масштабируются, следовательно, невозможно понять, чем один отличается от другого.

Администрации города пообещала, что ситуацию скоро исправят. Голосование тем временем идет и продлится до 1 декабря включительно. Видимо, придется немного подождать.

ИСТОЧНИК KP.RU