Благоустройство для никого: почему за огромные деньги рязанцы получают лишь брак

Пока Следственный комитет занимается историей с пропажей из Лесопарка детского городка, который вдруг нашелся в сквере у Рязанского кремля, «Комсомолка» посетила другие объекты, так же реконструированные по проектам «Формирование комфортной городской среды» и «Местных инициатив». К сожалению, и к ним возникает вопросов гораздо больше, чем могло бы быть.

«Плитку клали на уже замерзшую землю»

Благоустроенный менее полугода назад сквер «Солнечный круг» на улице Октябрьской в микрорайоне Приокский начал разрушаться, как только сошел снег.

В частности, установленный в честь прославленного оперного певца Александра Пирогова скрипичный ключ упал на землю, а еще недавно уложенная тротуарная плитка стала проваливаться. В апреле информация об этом попала в средства массовой информации, и сразу же поднялся шум. Тогда подрядчик оперативно все исправил, установил на место скрипичный ключ и поправил провалившуюся плитку.

На ограду сквера «Солнечный круг» невозможно смотреть без слез.Фото: Константин МОГИЛИН

По мнению заместителя начальника службы капитального строительства и строительного контроля одной из ведущих рязанских СК Григория Ярова, работы на объекте велись со значительными нарушениями.

– С плиткой там все абсолютно понятно – перед ее укладкой не был должным образом утрамбован грунт, или же ее вообще клали на уже замерзшую землю. С ключом могут быть два варианта. Либо он упал после вмешательства вандалов, или рухнул сам из-за неверно выбранной толщины материала, – отметил специалист.

Но и сейчас сквер «Солнечный круг» выглядит не доделано и неопрятно. Ограда производит впечатление, что ее притащили с какого-то кладбища, и установлена она варварским путем. Вместо газонов – дикие заросли, а дорожки, выложенные в виде солнечных лучей, абсолютно не совпадают с маршрутами проходящих мимо людей.

Благоустройство сквера было выполнено по «Программе местных инициатив», стартовавшей во второй половине 2018 года и рассчитанной до 2020 года. В Рязани на эти цели выделено 39 миллионов рублей, а всего в области – 127 миллионов. Государственную поддержку получили 138 проектов, причем большинство из них связано с благоустройством и созданием общественных пространств и мемориалов. В Рязани по этой программе, если верить протоколу заседания конкурсной комиссии, будет реализовано 32 проекта, 13 из которых – это так называемые «Доступные парковки» – их строительство, напомним, с треском провалилось в минувшем году.

К началу октября полностью не было готово ни одной парковки, на которые по программе были выделены деньги. Хотя срок сдачи этих объектов в контрактах был обозначен – до 10 сентября.

«Болты приходится подтягивать, иначе все может рухнуть»

Другой объект, реализованный по этой программе, называется скейтпарк «ПроДвижение», на него было потрачено более миллиона рублей. Открыли парк в начале прошлого октября на Московском шоссе, в районе дома №51, но уже сегодня площадка для экстремальных видов спорта разваливается, превращаясь в травмоопасный объект.

Нижние скаты уже отвалились.Фото: Константин МОГИЛИН

Корреспондент «Комсомолки» пообщался с юными спортсменами, которые указали на огрехи подрядчика, сдавшего этот скейтпарк.

– Нижние металлические скаты на рампах уже отвалились, а на тех, что целы через один, отвалились крепления, – поделился Владимир Исаев, уже много лет, катающийся на велосипеде BMX. – Труба для скольжения провалилась и практически ушла в грунт. Болты, которыми скреплены конструкции, разбалтываются в течение одного дня, их постоянно приходится подтягивать, иначе все может рухнуть. Асфальт, которым покрыли площадку, уже начал разрушаться, кататься по такому покрытию неудобно и небезопасно. Вообще не пойму, кто догадался закатать все в асфальт?! По правилам покрытие должно быть выполнено из бетона или дерева. Да, в Адлере тоже использовали асфальт, но там он такой плотности, как бетон, а не такой рыхлый, как здесь.

Кроме того почему-то площадка никак не огорожена, поэтому вечером место для занятий спортом превращается в бар под открытым небом, благо до ближайшего магазина со спиртным от нее всего несколько метров.

«Покрытие не соответствует ожиданиям»

Парк Гагарина в микрорайоне Приокский рязанцы выбрали в рейтинговом голосовании для благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Голосование, совмещенное с выборами президента РФ, прошло 18 марта 2018 года.

Но увидев, как был реализован этот проект, и горожане, и общественники пришли в шок. И еще в минувшем ноябре стало понятно, что проект не выдерживает никакой критики. Больше всего нареканий вызвали тропинки, которые, по задумке авторов реконструкции, посыпали гранитным отсевом. В итоге получились неудобные дорожки, портящие обувь горожан, а в дождливую погоду превращающиеся в непроходимые полосы.

К сожалению, в дождливую погоду по этим дорожкам невозможно ходить.Фото: Константин МОГИЛИН

Тогда и. о. администрации Рязани Сергей Карабасов распорядился устранить все недостатки в кратчайшие сроки.

– Покрытие, утвержденное проектом, в действительности не соответствует нашим ожиданиям. Это необходимо исправить максимально быстро, – отметил Карабасов, Но его, похоже, что не услышали, иначе, как объяснить, что в мае 2019 дорожки выглядят также, как и тогда.

Летнюю сцену и амфитеатр в их сегодняшнем виде по-прежнему использовать по прямому назначению нельзя. Некоторые доски, которыми выложены зрительские сиденья, уже сейчас пошли трещинами, и нетрудно представить, как они будут выглядеть через год. Освещение в парке по-прежнему не работает, а его пространство захламлено ветками и сухими деревьями.

И это всего лишь только три объекта, о которых мы вам рассказали, на самом деле их гораздо больше. Складывается ощущение, что делалось все это не для людей, а для начальников в высоких кабинетах. Главное – отчитаться, освоить бюджет, а то, что все это уже пришло в негодность, похоже, мало кого волнует.