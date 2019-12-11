В рабочую группу по проблемам УРТ включили рядовых сотрудников предприятия

СЕГОДНЯ 17:08 2019-12-11T17:08:51+03:00

Решений сотрудники УРТ здесь не принимают, но хотя бы наладят обратную связь между чиновниками и работниками предприятия. Фото: Пресс-служба администрации Рязани.

Одно из новых решений – установка временного сооружения для отдыха на конечной «Комбайновый завод»

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В городском управлении транспорта прошло заседание рабочей группы по разрешению конфликтной ситуации на муниципальном УРТ, сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Напомним, о проблемах сами сотрудники заговорили в начале ноября. Причем заговорили массово и громко. После того, как им неожиданно, впервые за десятилетия и под нелепым предлогом им отменили бесплатный проезд в муниципальном транспорте.

Сотня сотрудников собралась в актовом зале предприятия, однако начальство на встречу не явилось. Зато пришел депутат-коммунист, призвавший на митинг 7 ноября.

Собрание, и с директором, и с начальником городского управления транспорта, провели на следующий же день.

Помимо отмены бесплатного проезда, проблем здесь немерено: закрыты станции на ряде конечных остановок, где сотрудники могли отдохнуть между рейсами, спокойно поесть, сходить в туалет. Плюс отменили дополнительную неделю отпуска тем, кто работает на автобусах (коллектив обанкротившейся Автоколонны 1310 присоединили к УРТ).

Есть претензии и по зарплатам. По собственной информации «Комсомолки», в деньгах потеряли опять же те, кто перешел из автобусного парка. Убрали у сотрудников и 13-ю зарплату.

Теперь думают, как все это разрешить, на заседаниях специально созданной рабочей группы. Прошедшее заседание стало вторым, а в составе группы, по информации администрации – сотрудники УРТ разных профессий.

Рассмотрели целый ряд животрепещущих вопросов, включая сохранение бесплатного проезда и дополнительных дней отпуска за вредность.

О конкретных решениях не сообщается, за исключением одного: на остановке «Комбайновый завод» рядом с пунктом отдыха установят временное сооружение. Как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе администрации, это вагончик. Капитально отремонтировать существующее помещение, пришедшее в негодность, планируют в следующем году.

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ИСТОЧНИК KP.RU