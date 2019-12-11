В следующем году работникам УРТ могут повысить заработную плату
Власти Рязани выйдут в гордуму с предложением предусмотреть в бюджете города на 2020 год деньги на повышение заработной платы работникам МУП «Управление рязанского троллейбуса».
По задумке чиновников, повышение заработной платы сотрудников УРТ (на процент не ниже инфляции) должно быть в будущем доведено до зарплат водителей и кондукторов в МУП «Автоколонна 1310» по состоянию на 2018-2019 годы. Особо отмечается, что зарплату необходимо повысить всем, кроме руководящего состава.
Кроме того, в следующем году планируется закупить автобусы и троллейбусы для полноценной перевозки жителей города.
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ИСТОЧНИК KP.RU