Чиновники и депутаты встретились с работниками УРТ

СЕГОДНЯ 17:58 2019-12-04T17:58:57+03:00

Собравшиеся рассмотрели коллективное обращение сотрудников предприятия. Какой-то план по разрешению конфликта появится через пару дней

Изменить размер текста: A A

В управлении транспорта прошло заседание рабочей группы по разрешению конфликтной ситуации на МУП «Управление рязанского троллейбуса», сообщает пресс-служба городской администрации.

В рабочую группу вошли сотрудники предприятия, представители профильных подразделений администрации и депутаты гордумы.

Все собравшиеся рассмотрели коллективное обращение работников УРТ, после чего сотрудники предприятия озвучили основные вопросы. Все они касались рабочего процесса и условий труда. Каждый вопрос участники совещания внесли в протокол заседания и пообещали подробно их рассмотреть.

В итоге чиновники и депутаты поручили управлению экономического развития, а также правовому и кадровому управлениям проработать запросы по деятельности УРТ и в двухдневный срок разработать регламент работы группы.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Сотни работников УРТ подали в администрацию Рязани коллективную жалобу

Документ стал ответной реакцией на «постоянное игнорирование проблем работников со стороны руководства предприятия» (читаем документ).

Некоторые пункты отдыха сотрудников УРТ напоминают прибежища маргинальных элементов

Их проверка проводилась еще весной, но до сих пор никто из чиновников и пальцем не пошевелил (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU