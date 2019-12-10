Битва за рубли: в УРТ объявили конкурс на лучшее оформление транспорта к Новому году
10 декабря на муниципальном предприятии «Управление Рязанского троллейбуса» объявили конкурс среди экипажей на лучшее новогоднее оформление пассажирского транспорта, сообщает пресс-служба городской администрации.
Итоги конкурса подведут 25 декабря. В этот день специальное жюри определит победителей среди автобусных и троллейбусных экипажей. Всех их наградят денежными премиями.
Напомним, ранее стартовал конкурс на лучшее новогоднее оформление среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Заявки на участие до 15 декабря (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU