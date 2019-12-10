Битва за рубли: в УРТ объявили конкурс на лучшее оформление транспорта к Новому году

СЕГОДНЯ 07:48 2019-12-10T07:49:50+03:00

Изменить размер текста: A A

10 декабря на муниципальном предприятии «Управление Рязанского троллейбуса» объявили конкурс среди экипажей на лучшее новогоднее оформление пассажирского транспорта, сообщает пресс-служба городской администрации.

Итоги конкурса подведут 25 декабря. В этот день специальное жюри определит победителей среди автобусных и троллейбусных экипажей. Всех их наградят денежными премиями.

Напомним, ранее стартовал конкурс на лучшее новогоднее оформление среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Заявки на участие до 15 декабря (читать подробнее).

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Чиновники и депутаты встретились с работниками УРТ

Собравшиеся рассмотрели коллективное обращение сотрудников предприятия. Какой-то план по разрешению конфликта появится через пару дней (подробнее).

Чиновники объяснили снижение зарплат рязанских кондукторов

Это результат перехода на условия УРТ, с которым объединили «Автоколонну 1310» (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU