Еще две школы и два детсада Рязани частично закрыты на карантин

СЕГОДНЯ 07:35 2019-11-26T07:42:38+03:00

Роспотребнадзор призывает родителей не допускать детей с симптомами инфекционных заболеваний к занятиям и своевременно обращаться к врачу. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Роспотребнадзор призывает родителей не допускать детей с симптомами инфекционных заболеваний к занятиям и своевременно обращаться к врачу

Изменить размер текста: A A

В Рязани продолжается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ с преимущественной циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии. Случаи гриппа не регистрировались, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

В связи с повышенной заболеваемостью ОРВИ руководители школ и детских садов приостановили занятия. Так за прошедшую неделю частично приостановлен образовательный процесс в двух классах двух школ Рязани и четырех группах в двух детских садах Рязани и области. Одна школа — №69 закрыта полностью.

Роспотребнадзор призывает родителей не допускать детей с симптомами инфекционных заболеваний в школы и своевременно обращаться к врачу.

Напомним, ранее администрация города сообщила «Комсомолке», что школа №69 закрыта на карантин из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ. Но по данным Роспотребнадзора, случаи гриппа в Рязани на зафиксированы.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Начальником управления образования Рязани стал Дмитрий Донсков

За последние годы чиновник возглавлял кафедру физподготовки в Академии ФСИН и был заместителем министра образования (подробнее).

Депутаты облдумы отметили заслуги учителя химии рязанской школы №63

Вадима Беренштейна наградили за многолетний плодотворный труд. Поздравляем! (подробнее).

Рязанские врачи рассказали, что может произойти с человеком после укола вакцины от гриппа

Многие отказываются делать прививку, думая, что от вакцины только вред. Слово врачам (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU