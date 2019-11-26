2019-11-26T07:42:38+03:00
Здоровье

Еще две школы и два детсада Рязани частично закрыты на карантин

Роспотребнадзор призывает родителей не допускать детей с симптомами инфекционных заболеваний к занятиям и своевременно обращаться к врачу
Яков РЫКОВ
Поделиться:
Роспотребнадзор призывает родителей не допускать детей с симптомами инфекционных заболеваний к занятиям и своевременно обращаться к врачу.Роспотребнадзор призывает родителей не допускать детей с симптомами инфекционных заболеваний к занятиям и своевременно обращаться к врачу.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

В Рязани продолжается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ с преимущественной циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии. Случаи гриппа не регистрировались, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

В связи с повышенной заболеваемостью ОРВИ руководители школ и детских садов приостановили занятия. Так за прошедшую неделю частично приостановлен образовательный процесс в двух классах двух школ Рязани и четырех группах в двух детских садах Рязани и области. Одна школа — №69 закрыта полностью.

Роспотребнадзор призывает родителей не допускать детей с симптомами инфекционных заболеваний в школы и своевременно обращаться к врачу.

Напомним, ранее администрация города сообщила «Комсомолке», что школа №69 закрыта на карантин из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ. Но по данным Роспотребнадзора, случаи гриппа в Рязани на зафиксированы.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Начальником управления образования Рязани стал Дмитрий Донсков

За последние годы чиновник возглавлял кафедру физподготовки в Академии ФСИН и был заместителем министра образования (подробнее).

Депутаты облдумы отметили заслуги учителя химии рязанской школы №63

Вадима Беренштейна наградили за многолетний плодотворный труд. Поздравляем! (подробнее).

Рязанские врачи рассказали, что может произойти с человеком после укола вакцины от гриппа

Многие отказываются делать прививку, думая, что от вакцины только вред. Слово врачам (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Овсяный квас из рязанской глубинки признан лучшим в конкурсе рецептов
Рязанцам предложили выбрать варианты благоустройства парков
Чиновники ПФР незаконно отказали рязанке в пенсии по случаю потери кормильца
С татуировкой девушки на плече: Рязанский СК разыскивает исчезнувшего мужчину
В Рязанском цирке выступит известный шансонье Михаил Бублик
Гриппом и ОРВИ заболели более 25% учеников младших классов школы №69
Любимов подарил центру «Семья» автомобиль «Лада Ларгус Кросс»
Один из видов операций в детской ОКБ получил премию «100 лучших товаров России»
РМПТС проводят акцию под заманчивым названием «В Новый год без долгов»
Всех подозреваемых в убийстве бизнесмена Алексея Громова взяли под стражу
В Михайловском районе при очистке транспортерной ленты погибла сотрудница предприятия
«Красивейшим деревянным домом» Рязани может заняться фонд Варламова
В Рязани человек в одежде священника нагло припарковался на тротуаре
Подозреваемого в убийстве ветерана в Рязани оставили под стражей
Выселяемые из рязанского военгородка люди пригрозили митингом на трассе «Каспий»