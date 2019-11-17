Депутаты облдумы отметили заслуги учителя химии рязанской школы №63
Депутаты Рязанской областной Думы отметили заслуги учителя химии школы №63 Вадима Беренштейна и наградили его почетной грамотой.
«За значительный вклад в развитие общего образования Рязанской области, многолетний плодотворный труд и в связи с 55-летием со дня рождения», — говорится в сообщении законодательного органа.
ДОСЬЕ «КП»
Беренштейн Вадим Леонидович родился 23 ноября 1964 года.
Окончил РГУ имени Есенина, естественно-географический факультет
Учитель высшей квалификационной категории, преподает химию в 9-11 классах.
Почетный работник общего образования РФ.
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ИСТОЧНИК KP.RU