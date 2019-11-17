Депутаты облдумы отметили заслуги учителя химии рязанской школы №63

СЕГОДНЯ 14:34 2019-11-17T14:34:29+03:00

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Депутаты Рязанской областной Думы отметили заслуги учителя химии школы №63 Вадима Беренштейна и наградили его почетной грамотой.

«За значительный вклад в развитие общего образования Рязанской области, многолетний плодотворный труд и в связи с 55-летием со дня рождения», — говорится в сообщении законодательного органа.

ДОСЬЕ «КП»

Беренштейн Вадим Леонидович родился 23 ноября 1964 года.

Окончил РГУ имени Есенина, естественно-географический факультет

Учитель высшей квалификационной категории, преподает химию в 9-11 классах.

Почетный работник общего образования РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU