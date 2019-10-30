2019-10-30T11:37:09+03:00
Общество

Владимир Путин достойно оценил заслуги рязанской учительницы

Заслуженным учителем Российской Федерации стала педагог школы №72
Александр РАДЫГИН
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Фото с личной страницы Ирины Бабахиной в Facebook.Фото с личной страницы Ирины Бабахиной в Facebook.
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Президент России Владимир Путин отметил заслуги учительницы рязанской школы №72 Бабахиной Ирины Николаевны и присвоил ей почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации».

«За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу», — говорится в Указе главы государства.

ДОСЬЕ «КП»

Бабахина Ирина Николаевна – учитель технологии в школа №72 с углубленным изучением отдельных учебных предметов города Рязани.

В 1984 году окончила Московский областной педагогический институт имени Надежды Крупской.

С 2004 года руководит дизайн-студией «Вдохновение», а с 2006 года детским театром моды «Забава».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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