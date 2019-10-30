Владимир Путин достойно оценил заслуги рязанской учительницы
Президент России Владимир Путин отметил заслуги учительницы рязанской школы №72 Бабахиной Ирины Николаевны и присвоил ей почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации».
«За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу», — говорится в Указе главы государства.
ДОСЬЕ «КП»
Бабахина Ирина Николаевна – учитель технологии в школа №72 с углубленным изучением отдельных учебных предметов города Рязани.
В 1984 году окончила Московский областной педагогический институт имени Надежды Крупской.
С 2004 года руководит дизайн-студией «Вдохновение», а с 2006 года детским театром моды «Забава».
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ИСТОЧНИК KP.RU