Врачи рассказали, что может произойти с человеком после укола вакцины от гриппа

СЕГОДНЯ 10:23 2019-10-22T10:23:42+03:00

По словам врачей, люди отказываются делать прививку, думая, что от вакцины только вред и никакой пользы. Фото: Олег УКЛАДОВ

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В октябре на прямую линию с врачами ОКБ имени Семашко обратились 20 человек, многих из которых интересовало, может ли прививка от гриппа нанести вред здоровью, сообщает министерство здравоохранения Рязанской области.

По словам врачей, люди отказываются делать прививку, думая, что от вакцины только вред и никакой пользы.

«Это миф. На самом деле прививка от гриппа неопасна и не вызывает осложнений. В крайнем случае, в месте укола может появиться покраснение, но оно проходит через два-три дня. Возможно также небольшое повышение температуры. Даже если привитой человек заразится гриппом, болезнь будет протекать в легкой форме, без осложнений», — говорится в сообщении минздрава.

В первую очередь медики рекомендуют сделать прививку детям и взрослым, которые страдают хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, врожденными или приобретенными иммунодефицитами, сахарным диабетом, ожирением и так далее.

Далее вакцинация важна врачам, воспитателям, работникам аптек, коммунально-бытовой сферы и транспорта.

ГДЕ В РЯЗАНИ СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ?

В Рязани прививку от гриппа бесплатно и за деньги можно сделать в любой поликлинике города. Платную прививку от гриппа сделают практически в любом частном медцентре.

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ИСТОЧНИК KP.RU