2019-10-19T15:25:10+03:00
Здоровье

Глазное дно. Как новорожденных детей спасают от слепоты

Только постоянная диагностика и высокий уровень работы реанимационной службы могут избавить младенца от ретинопатии
Александр РАДЫГИН
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Для более эффективной диагностики в перинатальном центре установили ретинальную камеру.Для более эффективной диагностики в перинатальном центре установили ретинальную камеру.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Малыши, которые появились на свет раньше срока, рискуют заболеть ретинопатией – заболеванием, которое возникает из-за незрелости сетчатки и ведет потере зрения. Единственный способ не допустить этого – своевременная диагностика.

— У детей, появившихся на свет раньше срока, сетчатка глаза не завершила развитие, поэтому им требуется регулярный осмотр офтальмолога, — рассказывает врач-офтальмолог рязанского перинатального центра Евгения Демихова. — Если выявляем первые признаки развития ретинопатии, то продолжаем наблюдать, но проводим осмотры чаще. В этом случае есть два сценария развития событий. Патология может пойти на спад сама. Но если мы видим, что заболевание прогрессирует, направляем малыша в Москву на лечение.

Для более эффективной диагностики в перинатальном центре установили ретинальную камеру. Оборудование делает четкие и полноцветные снимки сетчатки глаза и позволяет детально рассмотреть возможные изменения глазного дна. Снимки можно сохранить или отправить коллегам для консультаций на расстоянии.

— В мире ретинопатия занимает ведущее место среди болезней, которые делают детей инвалидами по зрению, — продолжает специалист. — Однако в перинатальном центре случаев потери зрения из-за ретинопатии у недоношенных детей не было.

По словам врача, сказывается высокий уровень работы реанимационной службы центра, постоянная диагностика офтальмолога и совершенствование знаний врачей- неонатологов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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