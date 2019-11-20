Начальником управления образования Рязани стал Дмитрий Донсков
Начальником управления образования и молодежной политики Рязани назначен 42-летний Дмитрий Донсков. Чиновник 19 ноября официально введен в структуру городской администрации. Ранее он состоял в должности заместителя министра образования Рязанской области, а более десяти лет назад возглавлял кафедру физической подготовки Академии ФСИН России в звании майора.
В 2008 году был награжден Благодарственным письмом губернатора Рязанской области Георгием Шпаком «За большой личный вклад в подготовку и организацию Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России».
Напомним, прежний начальник управления образования Алексей Зимин 5 сентября, после проверки областных властей, написал заявление об увольнении по собственному желанию.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Официально: министерство экономики возглавил Андрей Ворфоломеев
Губернатор Рязанской области вручил чиновнику служебное удостоверение (подробнее).
«Расстрельная» вакансия заполнена
Перед публичным отчетом на должности министра ТЭК и ЖКХ утвердили Андрея Устинова (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU