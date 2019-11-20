Начальником управления образования Рязани стал Дмитрий Донсков

СЕГОДНЯ 10:46 2019-11-20T11:26:30+03:00

За последние годы чиновник возглавлял кафедру физподготовки в Академии ФСИН и был заместителем министра образования

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Начальником управления образования и молодежной политики Рязани назначен 42-летний Дмитрий Донсков. Чиновник 19 ноября официально введен в структуру городской администрации. Ранее он состоял в должности заместителя министра образования Рязанской области, а более десяти лет назад возглавлял кафедру физической подготовки Академии ФСИН России в звании майора.

В 2008 году был награжден Благодарственным письмом губернатора Рязанской области Георгием Шпаком «За большой личный вклад в подготовку и организацию Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России».

Напомним, прежний начальник управления образования Алексей Зимин 5 сентября, после проверки областных властей, написал заявление об увольнении по собственному желанию.

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ИСТОЧНИК KP.RU