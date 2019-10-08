2019-10-08T17:55:24+03:00
Политика

Андрей Устинов утвержден на должности рязанского министра ТЭК и ЖКХ

На заседании областного правительства он получил служебное удостоверение и представил отчет
Антон КОНОВАЛОВ
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Андрей Устинов - слева.Андрей Устинов - слева.
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Андрей Устинов, исполнявший обязанности министра ТЭК и ЖКХ Рязанской области, утвержден в должности. 8 октября на заседании правительства он получил служебное удостоверение из рук губернатора Николая Любимова.

К сожалению, сайты органов власти о новом руководителе пока ничего не рассказывают. Известно, что пост он, будучи заместителем министра, принял в июне 2019 года у Андрея Горелова, ныне главы администрации Рыбновского района.

На заседании Устинов представил отчет о подготовке к отопительному сезону, который с 17 сентября по 1 октября стартовал во всем регионе. На различные мероприятия на объектах ЖКХ, электроэнергитики и жилищного фонда совокупно ушло 6 млрд. рублей.

- Пуск отопления проходил в штатном режиме, без серьезных аварий, - заявил докладчик.

Губернатор заметил, что за два года доля получивших паспорта готовности муниципальных образований выросла с 36,4% до 80%, но необходимо стремиться к 100%.

Напомним, в числе других высокопоставленных чиновников Устинов 10 октября поучаствует в открытой встрече с рязанцами, где каждый может задать вопрос.

ИСТОЧНИК KP.RU

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