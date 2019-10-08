Перед рязанцами отчитаются ключевые министры: ТЭК и ЖКХ; транспорта и автодорог

СЕГОДНЯ 13:46 2019-10-08T14:30:21+03:00

Третий по счету отчет региональной исполнительной власти пройдет 10 октября. На вопросы жителей региона ответят госслужащие «блока Беленецкого»

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Рязанская область стала первым регионом страны, где по инициативе губернатора Николая Любимова введена подобная форма открытого диалога власти и граждан. Напомним, что публичные отчеты уже провели первый зампред правительства Анна Рослякова и ее коллега, зампред Дмитрий Филиппов.

Официальный сайт регионального правительства сообщает, что серия открытых публичных отчетов продолжится в ближайший четверг, 10 октября. В 16 часов в «Точке кипения» технопарка на улице Каширина на вопросы жителей региона ответит зампред правительства области Евгений Беленецкий. Отметим, что в его «блок» входят руководители минтранса и строительного комплекса, а также министр ТЭК и ЖКХ. «Экзамен» будут держать также госслужащие, возглавляющие ГУ архитектуры и градостроительства и Региональной энергетической комиссии Рязанской области.

При этом прямая трансляция встречи будет транслироваться на официальных страницах Рязанской области в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

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ИСТОЧНИК KP.RU