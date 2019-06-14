Новым зампредом правительства Рязанской области стал выходец из нефтяной отрасли
До этого он был главой регионального минтранса
Еще в марте губернатор поздравлял Беленецкого с назначением в минтранс
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Правительство Рязанской области опубликовало постановление губернатора Николая Любимова о новом кадровом назначении в региональном кабмине.
Пост заместителя председателя Правительства Рязанской области займет Евгений Беленецкий, до этого момента возглавляющий региональное министерство транспорта и автомобильных дорог.
Напомним, главным по дорогам и транспорту его назначили в марте этого года. В правительство Беленецкий пришел из «Рязанской нефтеперерабатывающей компании», где занимал должность директора по материально-техническому обеспечению.
ИСТОЧНИК KP.RU