Новым зампредом правительства Рязанской области стал выходец из нефтяной отрасли

СЕГОДНЯ 17:25 2019-06-14T17:25:27+03:00

Еще в марте губернатор поздравлял Беленецкого с назначением в минтранс

До этого он был главой регионального минтранса

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Правительство Рязанской области опубликовало постановление губернатора Николая Любимова о новом кадровом назначении в региональном кабмине.

Пост заместителя председателя Правительства Рязанской области займет Евгений Беленецкий, до этого момента возглавляющий региональное министерство транспорта и автомобильных дорог.

Напомним, главным по дорогам и транспорту его назначили в марте этого года. В правительство Беленецкий пришел из «Рязанской нефтеперерабатывающей компании», где занимал должность директора по материально-техническому обеспечению.

ИСТОЧНИК KP.RU