Минтранс Рязанской области возглавил выходец из нефтяной отрасли

СЕГОДНЯ 13:03 2019-03-12T13:24:08+03:00

Изменить размер текста: A A

12 марта состоялось заседание правительства Рязанской области, на котором губернатор Николай Любимов представил нового министра транспорта и автомобильных дорог региона – им стал Евгений Беленецкий, сообщает пресс-служба кабмина.

Глава области вручил новому министру служебное удостоверение и выразил надежду, что этот руководитель сможет выполнить задачи, поставленные в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

– Деньги на его реализацию придут беспрецедентные, мы не имеем права не воспользоваться предоставленной нам возможностью, – сказал Николай Любимов. – Необходимо за не очень большой срок довести показатели нормативного состояния автотрасс до высокого уровня. Самое главное – беспощадный контроль качества ремонтных работ.

До назначения на эту должность Евгений Беленецкий был заместителем генерального директора по материально-техническому обеспечению в «Рязанской нефтеперерабатывающей компании».

Фото: Пресс-служба правительства Рязанской области.

Напомним, предыдущий глава ведомства Андрей Савичев покинул этот пост в октябре прошлого года, к тому времени пробыв министром два с небольшим года. Позже он устроился в газовую отрасль.

ИСТОЧНИК KP.RU