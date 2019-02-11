Бывший зампред облправительства Савичев устроился в рязанскую дочку «Газпрома»
Андрей Савичев, в октябре 2018 года покинувший пост заместителя председателя областного правительства, устроился в АО «Газпром газораспределение Рязанская область». Там стал заместителем генерального директора по строительству и инвестициям.
Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе компании, официально Савичев трудоустроен 28 января. Место было вакантно с тех пор, как его предшественник Анатолий Харин отправился на заслуженный отдых.
Савичев успел поработать в руководящих должностях в администрации Рязани, Госжилинспекции, АО «Корпорация развития Рязанской области», правительстве региона... В 2013-2016 годах он был депутатом Рязанской гордумы, после чего назначен министром транспорта региона. Еще на ступень выше он шагнул в июне 2017 года.
Одним из последних крупных проектов, которые курировал Савичев, была реконструкция Солотчинского моста.
ИСТОЧНИК KP.RU