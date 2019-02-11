Бывший зампред облправительства Савичев устроился в рязанскую дочку «Газпрома»

11 Февр. 18:23 2019-02-11T18:29:32+03:00

Там он стал заместителем генерального директора по строительству и инвестициям

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Андрей Савичев, в октябре 2018 года покинувший пост заместителя председателя областного правительства, устроился в АО «Газпром газораспределение Рязанская область». Там стал заместителем генерального директора по строительству и инвестициям.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе компании, официально Савичев трудоустроен 28 января. Место было вакантно с тех пор, как его предшественник Анатолий Харин отправился на заслуженный отдых.

Савичев успел поработать в руководящих должностях в администрации Рязани, Госжилинспекции, АО «Корпорация развития Рязанской области», правительстве региона... В 2013-2016 годах он был депутатом Рязанской гордумы, после чего назначен министром транспорта региона. Еще на ступень выше он шагнул в июне 2017 года.

Одним из последних крупных проектов, которые курировал Савичев, была реконструкция Солотчинского моста.

ИСТОЧНИК KP.RU