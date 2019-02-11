2019-02-11T18:29:32+03:00
Политика

Бывший зампред облправительства Савичев устроился в рязанскую дочку «Газпрома»

Там он стал заместителем генерального директора по строительству и инвестициям
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото с личной страницы Андрея Савичева на сайте "ВКонтакте".Фото с личной страницы Андрея Савичева на сайте "ВКонтакте".
Изменить размер текста:

Андрей Савичев, в октябре 2018 года покинувший пост заместителя председателя областного правительства, устроился в АО «Газпром газораспределение Рязанская область». Там стал заместителем генерального директора по строительству и инвестициям.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе компании, официально Савичев трудоустроен 28 января. Место было вакантно с тех пор, как его предшественник Анатолий Харин отправился на заслуженный отдых.

Савичев успел поработать в руководящих должностях в администрации Рязани, Госжилинспекции, АО «Корпорация развития Рязанской области», правительстве региона... В 2013-2016 годах он был депутатом Рязанской гордумы, после чего назначен министром транспорта региона. Еще на ступень выше он шагнул в июне 2017 года.

Одним из последних крупных проектов, которые курировал Савичев, была реконструкция Солотчинского моста.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сотни дворников убирали до вечера снег на улицах Рязани
В администрации Рязани вручили юбилейные медали ветеранам Афганистана
Во дворах Рязани началось массовое сооружение снеговиков
Врачи бесплатно обследовали рязанцев на опасность образования тромбов
Администрация Рязани: Коммунальные службы города будут работать круглосуточно
Начальник управления благоустройства Рязани покидает пост
Прокуратура требует разобраться с переходом через железную дорогу в рязанском райцентре
Новый глубинный насос в Рязанской области установили через 5 дней после того, как сгорел старый
Рязанец взломал авто и украл автомагнитолу, навигатор и регистратор
Рязанский суд разрешил спор о ДТП с машиной без ОСАГО
Рязанский застройщик выплатит компенсацию за просрочку сдачи дома
Днем четверга в Рязанской области вновь прогнозируют снег, но небольшой
Принимать льготные карты будут еще 10 перевозчиков Рязани (список маршрутов)
Жителей рязанской пятиэтажки эвакуировали из-за пожара