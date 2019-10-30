Официально: министерство экономики возглавил Андрей Ворфоломеев
29 октября на заседании регионального правительства губернатор Николай Любимов представил нового министра промышленности и экономического развития Рязанской области. Им стал 44-летний Андрей Ворфоломеев. Глава региона вручил чиновнику служебное удостоверение и пожелал успехов.
Напомним, Андрей Ворфоломеев с июля этого года исполнял обязанности министра после ухода с поста Светланы Горячкиной.
Но все же основным вопросом повестки дня на заседании стало рассмотрение прогноза социально-экономического развития Рязанской области. По оценкам экспертов, в ближайшие три года ожидается увеличение всех основных макроэкономических показателей. Валовой региональный продукт в 2022 году превысит 484 млрд рублей с ростом к уровню 2018 года на 8,9%. Основной вклад в увеличение показателя обеспечит промышленность, с долей в ВРП более 35%.
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ИСТОЧНИК KP.RU