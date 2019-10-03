2019-10-03T16:55:22+03:00
Общество

Директор рязанского хлебозавода №3 покинул должность

Муниципальное предприятие по итогам прошлого года оказалось убыточным
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Андрей Стрижевский (справа) возглавлял МП "Хлебозавод №3" с 2016 года. Фото: администрация Рязани.Андрей Стрижевский (справа) возглавлял МП "Хлебозавод №3" с 2016 года. Фото: администрация Рязани.
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Директор муниципального хлебозавода №3 Андрей Стрижевский покинул должность. По информации администрации города, возглавил предприятие Сергей Королев, который будет пока исполнять обязанности руководителя.

Напомним, по итогам 2018 года хлебозавод №3 вошел в число убыточных муниципальных предприятий. При этом средняя заработная плата у Стрижевского за провальный в финансовом плане год составила – 69 145 рублей. Годом же ранее его средняя зарплата была на десять тысяч выше — 82 926 рублей.

Справедливости ради отметим, что хлебозавод на протяжении последних лет неоднократно становился дипломантом различных Всероссийских конкурсов, в том числе обладателем золотой медали «За высокое качество продукции».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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