Только восемь муниципальных предприятий Рязани в прошлом году работали прибыльно

СЕГОДНЯ 10:17 2019-06-19T10:24:22+03:00

Управление рязанского троллейбуса закончило прошлый год с прибылью. Кто бы мог подумать.

В гордуме прошло заседание комитета по экономическому развитию

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Восемь муниципальных предприятий города в 2018 году сработали с прибылью. Такие данные озвучили на заседании комитета по экономическому развитию Рязанской городской Думы.

По информации депутатского корпуса, прибыль в размере 260 млн рублей получили следующие предприятия:

- Управление Рязанского троллейбуса;

- РГРЭС;

- Водоканал города Рязани;

- Аварийно-ремонтная служба;

- РСУ №1;

- Кустовой вычислительный центр;

- Хлебозавод №1 Рязани;

- Управление капитального строительства города Рязани.

Девять предприятий получили убыток в размере 93 миллионов рублей:

- Рязанская автоколонна №1310;

- МКЦ;

- РМПТС;

- МП «Комплекс»;

- ЖКУ №22;

- Эколозащита;

- Детское питание;

- МУП «ИКЦ»;

- Хлебозавод №3 Рязани.

Среднемесячная заработная плата работников муниципальных предприятий составила 28 тысяч рублей.

И.о. начальника городского управления экономического развития Мария Ашихмина сообщила, что в июле пройдут совещания по развитию убыточных предприятий.

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ИСТОЧНИК KP.RU