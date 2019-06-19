Только восемь муниципальных предприятий Рязани в прошлом году работали прибыльно
Восемь муниципальных предприятий города в 2018 году сработали с прибылью. Такие данные озвучили на заседании комитета по экономическому развитию Рязанской городской Думы.
По информации депутатского корпуса, прибыль в размере 260 млн рублей получили следующие предприятия:
- Управление Рязанского троллейбуса;
- РГРЭС;
- Водоканал города Рязани;
- Аварийно-ремонтная служба;
- РСУ №1;
- Кустовой вычислительный центр;
- Хлебозавод №1 Рязани;
- Управление капитального строительства города Рязани.
Девять предприятий получили убыток в размере 93 миллионов рублей:
- Рязанская автоколонна №1310;
- МКЦ;
- РМПТС;
- МП «Комплекс»;
- ЖКУ №22;
- Эколозащита;
- Детское питание;
- МУП «ИКЦ»;
- Хлебозавод №3 Рязани.
Среднемесячная заработная плата работников муниципальных предприятий составила 28 тысяч рублей.
И.о. начальника городского управления экономического развития Мария Ашихмина сообщила, что в июле пройдут совещания по развитию убыточных предприятий.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
К концу года долги рязанской теплосети приблизятся к 900 миллионам?
По данным горадминистрации, задолженность РМПТС перед поставщиками энергоресурсов на момент окончания отопительного составила более полумиллиарда рублей и прогнозируется ее увеличение (подробнее).
Купил-перепродал: касимовский фермер оптом поставлял рязанским МУПам топливо по завышенной цене?
Арбитражный суд Рязанской области продолжает формировать реестр кредиторов «Рязанской автоколонны 1310» (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU