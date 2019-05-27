К концу года долги рязанской теплосети приблизятся к 900 миллионам?

ГДЕ ДЕНЬГИ НАСЕЛЕНИЯ?

За год в Рязани потребители платят теплосети за отопление и горячую воду около 5 млрд руб. – сумму, сравнимую с половиной всего муниципального бюджета. Казалось бы, эти деньги должны служить гарантией качественного и бесперебойного теплоснабжения города. Но возникает вопрос: почему задолженность РМПТС за покупку энергоресурсов в ходе отопительного сезона ежегодно сохраняется и варьируется в пределах 500-800 млн руб. при уровне платежей со стороны населения 98 %? Куда направляются деньги населения, если поставщики тепла их недополучают?

Внятного ответа от городских властей в адрес редакции пока не последовало. Чиновники по-прежнему в качестве причины возникновения долгов перед энергокомпаниями муссируют тему роста просроченной задолженности населения. По официальным данным, долг рязанцев перед РМПТС с периодом образования свыше трех лет составляет на сегодня 302 млн руб. Однако есть ли смысл рассчитывать на эти деньги, если из-за истечения срока исковой давности они фактически безнадежны к взысканию? И может ли эта сумма быть главной причиной хронических долгов РМПТС за энергоресурсы? По мнению экспертов – нет.

БЮДЖЕТНЫЕ НУЛИ И БРЕМЯ ДОРОГИХ КРЕДИТОВ

Помимо уже названных у теплосети есть другой немаловажный источник доходов – бюджеты разных уровней. Из областной казны на капитальный ремонт тепловых сетей ежегодно поступает не менее 200 млн рублей. А вот в муниципальной программе «Развитие ЖКХ и энергосбережение в городе Рязани» на 2016 – 2022 годы напротив графы «капремонт объектов коммунальной инфраструктуры» начиная с 2020-го стоят нули, да и на 2019-й затраты минимальные – всего 10 млн руб.

Возможно, изменения еще последуют, но даже в этом случае сам факт, что столь серьезный вопрос «отцами города» решается по остаточному принципу, мягко говоря, настораживает.

Вместо бюджетных источников власти Рязани предпочитают затыкать финансовые дыры МУПа дорогими заемными средствами. Например, в 2018 году РМПТС взяло два кредита на общую сумму 300 млн руб., а по окончании этого отопительного сезона еще один – на 200 млн.

– Если основной денежный поток от населения идет во время отопительного сезона, то значительные затраты, связанные с подготовкой к следующему отопительному сезону, приходятся на летний период, когда потребители за отопление уже не платят. Возникает кассовый разрыв, единственным источником для покрытия которого являются кредитные ресурсы, – поясняет начальник рязанского городского управления энергетики и ЖКХ Игорь Ковалев.

Проблема в том, что аналогичные сделки заключались и ранее, и все они, в конечном счете, приводят, как минимум, к восьмизначным переплатам банкам. Как мы выяснили, РЭК упомянутые переплаты (как и пени, штрафы и т.д.) в тарифы за тепло и горячую воду для населения не включает. Логично предположить, что по этой причине безобидными для финансового состояния РМПТС кредиты быть не могут.

Не исключено, что для поддержания МУПа на плаву администрации Рязани придется пойти на жесткие меры – сокращение затрат на ремонтные программы и оптимизацию персонала теплосетей. А это, согласитесь, не добавит надежности в обеспечение города теплом.

Кстати, обосновывая выдачу разрешения на очередной кредит в гордуме, чиновники указали, что на 1 октября 2019 года долг перед поставщиками энергоресурсов прогнозируется на уровне 828,5 млн руб. Эта сумма даже больше, чем сумма долгов РМПТС перед поставщиками энергоресурсов на 1 октября прошлого года (785 млн). А ведь тогда ситуация обострилась вплоть до угрозы срыва начала отопительного сезона! К январю, по прогнозам городского управления энергетики и ЖКХ, долги и вовсе могут вырасти до 890 млн.

В ЛИДЕРАХ ПО НЕЦЕЛЕВЫМ РАСХОДАМ

Символично, что недавно Генпрокуратура РФ поставила Рязанскую область на третье место вслед за Краснодарским краем и Москвой по количеству уголовных дел о преступлениях, связанных с нецелевым использованием бюджетных средств. То есть в Рязани существует такая негативная тенденция, в том числе, на уровне местного самоуправления.

Тем временем городская счетная палата на предположение о нецелевом расходовании средств РМПТС отвечает, что проверки теплосети не проводились и пока не планируются. Горадминистрация, в свою очередь, год назад заставила РМПТС заплатить 15 млн руб. налогов за тогда еще стоявшую на грани банкротства «Автоколонну №1310» и до сих пор подробно этот факт не комментирует. Остается не ясным, почему на данный факт публично не отреагировали правоохранительные органы?

Компетентный источник в администрации Рязани ограничился следующим мнением:

– МУП «РМПТС» – организация, деятельность которой регулируется, и тарифы на ее услуги устанавливает РЭК. Поэтому предприятием должна осуществляться только профильная деятельность в соответствии с уставом.

Из этих слов можно сделать вывод, что не все в горадминистрации были в восторге от решения забирать деньги у МУПов на спасение автоколонны (а раскошелиться пришлось не только РМПТС). Этот пример, согласитесь, не добавляет уверенности, что плата населения теплосетям за отопление и ГВС идет только на целевые закупки энергоресурсов и улучшение качества теплоснабжения.

Если обобщить сказанное, становится все очевидней необходимость дополнительных бюджетных инвестиций в городской коммунальный комплекс и контроля расходования этих субсидий. Также важно исключить нецелевые расходы муниципальных предприятий – в частности РМПТС, у которого и без того сохраняются огромные долги за поставленные энергоресурсы.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Долги РМПТС на 1 марта 2019 года перед основными поставщиками топливно-энергетических ресурсов – 695,2 млн руб. (по данным управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани), в том числе:

– ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» – 378,6 млн руб.;

– ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» – 145,4 млн руб.;

– ПАО «Квадра» – 171,2 млн руб.