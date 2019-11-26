Гриппом и ОРВИ заболели более 25% учеников младших классов школы №69
На 20 ноября доля заболевших гриппом и ОРВИ в 1-4 классах школы №69 составила 25,4%. В связи с этим руководство школы решило приостановить учебный процесс с 21 по 27 ноября. Об этом на письменный запрос «Комсомолки» сообщает администрация Рязани.
Так как кабинеты начальных классов не выведены в отдельный блок и расположены на разных этажах, то для того, чтобы предотвратить распространение вирусной инфекции в образовательном учреждении, решили приостановить занятия и в 5-11 классах с 21 по 27 ноября. За это время все помещения школы продезинфицируют.
Экстренных сообщений о случаях пищевых отравлений в школу №69 не поступало.
Приступят к занятиям школьники с 28 ноября.
Напомним, ранее звонившие в редакцию родители, предполагали, что школу закрыли или из-за пищевых отравлений, или из-за некачественных прививок.
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ИСТОЧНИК KP.RU