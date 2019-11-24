2019-11-24T15:09:01+03:00
Общество

Школу №69 в Рязани на неделю закрыли на карантин

В учебном заведении произошла вспышка ОРВИ. Занятия отменили для всех классов
Александр ЕФАНОВ
Поделиться:
Школа №69 будет закрыта до 28 ноября.Школа №69 будет закрыта до 28 ноября.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Школу №69 закрыли на карантин из-за вспышки ОРВИ. Об этом «Комсомолке» сообщили в администрации города.

— Школа будет закрыта до 28 ноября, это касается всех классов, — прокомментировали в пресс-службе.

Напомним, вечером 21 ноября в редакцию «КП-Рязань» обратились несколько обеспокоенных родителей, которые сообщили, что занятия в школе отменили без объяснения причин. По их данным, отмена занятий произошла якобы из-за отравления детей в школьной столовой. Другая версия родителей — некачественные прививки.

Отметим, что по состоянию на 24 ноября 15:00 ни на официальном сайте школы №69, ни на сайте управления образования, где недавно появился новый начальник, нет никакой информации о карантине в учебном заведении.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Начальником управления образования Рязани стал Дмитрий Донсков

За последние годы чиновник возглавлял кафедру физподготовки в Академии ФСИН и был заместителем министра образования (подробнее).

Депутаты облдумы отметили заслуги учителя химии рязанской школы №63

Вадима Беренштейна наградили за многолетний плодотворный труд. Поздравляем! (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Рязани автомобиль Mercedes вылетел на тротуар
Спасатели достали из озера Развань тело погибшего рязанца
На месте возведения нового облсуда в Рязани случился пожар
Рязанка Мария Селиверстова продолжит участие в шоу «Танцы» на ТНТ
Шесть поражений кряду и 29 место в таблице – таков сегодня рязанский хоккей
«Рязань-ВДВ» проиграла свой решающий матч
На Avito продается рязанская церковь
23 ноября «Рязань-ВДВ» сыграет свой решающий матч
Касимовская полиция использует оригинальный метод поимки воров
45-летний рязанец сбил на пешеходном переходе мать с сыном
Пьяный военный врезался на легковом автомобиле в рязанский путепровод
Рязанскому мэтру баскетбола Юрию Панову исполнилось 80 лет
Спортивно-оздоровительный фестиваль «Триумф» пройдет в Рязани
«Мисс Студенчество Рязань» опять стала студентка РГУ имени С.А. Есенина
Правда или вымысел: что происходит на заводе фоторамок в Рязани
Предполагаемый заказчик убийства бизнесмена Громова — его экс-компаньон Александр Рогачев
Появилось видео задержания подозреваемых в убийстве рязанского бизнесмена Громова
Троллейбусы из Москвы выйдут на улицы Рязани уже в 2020-м
Задержаны подозреваемые в убийстве директора «Рязаньтрансавто» Алексея Громова
Рязанцев приглашают пройти бесплатный скрининг и получить консультации
В Рязани задержали разыскиваемую преступницу
Чтобы не опозориться. «Новогодняя столица России» опасается недостатка парковок
Рязанские студенты раздали памятки пешеходам