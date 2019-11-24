Школу №69 в Рязани на неделю закрыли на карантин

СЕГОДНЯ 15:02 2019-11-24T15:09:01+03:00

В учебном заведении произошла вспышка ОРВИ. Занятия отменили для всех классов

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Школу №69 закрыли на карантин из-за вспышки ОРВИ. Об этом «Комсомолке» сообщили в администрации города.

— Школа будет закрыта до 28 ноября, это касается всех классов, — прокомментировали в пресс-службе.

Напомним, вечером 21 ноября в редакцию «КП-Рязань» обратились несколько обеспокоенных родителей, которые сообщили, что занятия в школе отменили без объяснения причин. По их данным, отмена занятий произошла якобы из-за отравления детей в школьной столовой. Другая версия родителей — некачественные прививки.

Отметим, что по состоянию на 24 ноября 15:00 ни на официальном сайте школы №69, ни на сайте управления образования, где недавно появился новый начальник, нет никакой информации о карантине в учебном заведении.

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ИСТОЧНИК KP.RU