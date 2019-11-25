Всех подозреваемых в убийстве бизнесмена Алексея Громова взяли под стражу

СЕГОДНЯ 19:05 2019-11-25T19:05:51+03:00

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Всех задержанных по делу о убийстве предпринимателя Алексея Громова, который занимался в Рязани пассажирскими перевозками, Спасский районный суд отправил в СИЗО на два месяца. В их числе - предполагаемый заказчик и бывший партнер по бизнесу Александр Рогачев.

Под стражу взяли еще четырех человек: двух из них считают исполнителями, а еще двух – посредниками. Рогачев вину не признал и отказался давать какие-либо показания. А вот остальные фигуранты, как сообщает пресс-служба суда, оказались куда более сговорчивыми.

Тело Громова, напомним, обнаружили 26 сентября в собственной машине недалеко от Спасска-Рязанского. Позже следователи сообщили, что киллеры остановили его автомобиль и несколько раз выстрелили в голову и туловище.

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ИСТОЧНИК KP.RU