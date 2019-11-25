2019-11-25T18:13:18+03:00
Общество

«Красивейшим деревянным домом» Рязани может заняться фонд Варламова

Общественные активисты заявили, что заявка на сбор средств предварительно одобрена
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Дом Банковского осенью 2019 года. Фото: архив "КП".Дом Банковского осенью 2019 года. Фото: архив "КП".
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Спасением дома Банковского в Рязани, который расположен по адресу Цветной бульвар, 6, может заняться фонд сохранения исторического наследия «Внимание». О предварительной одобрении заявки на сбор средств рассказало региональное отделение ВООПИиК.

Фонд основан блогером Ильей Варламовым, посвятившим городу на Оке несколько недавних публикаций.

Напомним, Варламов вступил в заочную дискуссию с губернатором Николаем Любимовым, который весьма пренебрежительно отнесся к его замечаниям относительно утраты деревянной архитектуры.

- Рязани уже нечего показать туристам, она становится все более безликой и вторичной, - писал блогер.

Упоминал он и сам дом Банковского, называемый «красивейшим деревянным домом» в городе. А 22 ноября информация о том, что возле горевшего и частично обрушившегося здания убрались активисты, появилась на сайте фонда «Внимание». Писала об этом и «Комсомолка».

Тот же дом в 2006-м. Еще до пожара. Фото: архив "КП".

Тот же дом в 2006-м. Еще до пожара. Фото: архив "КП".

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По мнению урбаниста и блогера, в сибирском городе поняли ценность деревянного зодчества, начали охранять и системно думать, чтобы это работало сегодня (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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