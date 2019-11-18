Дом на Цветном бульваре очистили от зарослей американского клена

СЕГОДНЯ 08:51 2019-11-18T08:55:11+03:00

Волонтеры собрали пять столитровых мешков бытового мусора, который рязанцы забрасывали в заросли сорняка

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17 ноября активисты рязанского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) расчистили от зарослей клена ясенелистного (американского) памятник архитектуры регионального значения «Дом Банковского, 1858 года», расположенного по адресу: Цветной бульвар, 6.

так дом выглядел в 2006 году.

Поросль и самосев злостного дерева-сорняка выпилили перед фасадом «самого красивого дома Рязани». Активисты собрали пять столитровых мешков бытового мусора, который рязанцы забрасывали в заросли клена. В итоге, очищена прилегающая проезжая часть от наслоений грязи. Открылась вся красота русской резьбы. Оставлен только красивый 80-летний дуб черешчатый.

Мезонин рухнул, все заросло сорняком.

«Волонтеры сделали то, что чиновники даже не планировали и мирились 5 лет с помойкой в районе Первомайского проспекта», — прокомментировал мероприятие известный рязанский градозащитник Андрей Петруцкий.

Напомним, еще в феврале 2012 года начальник отдела учета и использования объектов культурного наследия комитета по культуре и туризму Рязанской области Людмила Андрюкина пообещала «Комсомолке», что дом на Цветном бульваре вот-вот начнут реставрировать. Но с тех пор власти не предприняли никаких действий.

Волотнеры сделали то, что не смогли сделать чиновники.

14 июля 2019 года на памятнике деревянного зодчества рухнул мезонин. После этого Инспекция ОКН выдало задание на разработку проектной документации для проведения реставрационных работ. По информации управления, финансирование реставрационных работ запланировано на 2020 год (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU