В Рязани рухнул мезонин с балконом старинного дома – архитектурного памятника

СЕГОДНЯ 17:17 2019-07-14T17:40:04+03:00

Дом на Цветном бульваре будет очень сложно восстановить. Фото: "КП-Рязань".

У чиновников так и не дошли руки до реставрации здания или, хотя бы, консервации

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14 июля в Рязани рухнул мезонин с балконом старинного деревянного дома по Цветному бульвару – памятника регионального значения. Ни у городских, ни у областных чиновников так и не дошли руки до реставрации здания.

Фото: "КП-Рязань".

Напомним, зимой 2012 года дом №6 по Цветному бульвару был серьезно поврежден во время пожара. За эти годы власти так и не законсервировали здание для дальнейшего восстановления.

Задний фасад дома превратился в курилку для подростков и бомжей.

Весной прошлого года, согласно постановлению администрации Рязани, дом признали аварийным и подлежащим реконструкции. Реконструировать дом должны были до 31 декабря 2020 года. Отметим, что реконструкция и реставрация – это далеко не одно и тоже. Это абсолютно не значит, что дом будет полностью восстановлен и примет прежний вид.

Так дом на Цветном бульваре выглядел в конце марта 2019 года.

СПРАВКА «КП»

Дом Юрия Банковского на Цветном бульваре построили в конце XIX века. Архитектор Генрих Банковский. Стиль: классицизм, эклектика

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ИСТОЧНИК KP.RU