Чтобы отреставрировать памятник деревянного зодчества, власти Рязани ждали его обрушения

СЕГОДНЯ 14:33 2019-07-18T14:46:56+03:00

Чиновники сообщают, что финансирование работ по восстановлению дома на Цветном бульваре запланировано на 2020 год

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Ранее «Комсомольская правда» рассказывала, что 14 июля рухнул мезонин с балконом старинного деревянного дома по адресу: Цветной бульвар, 6 (Рязань) – памятника регионального значения. Здание было сильно повреждено огнем во время пожара в феврале 2012 года. С того времени дом пребывал в запустении…

Хотя еще в феврале 2012 года начальник отдела учета и использования объектов культурного наследия комитета по культуре и туризму Рязанской области Людмила Андрюкина пообещала редакции, что реставрация начнется вот-вот.

После того как в июле этого дом начал разрушаться, на личной страничке губернатора Рязанской области Николая Любимова в социальной сети «ВКонтакте» известный краевед Александр Дударев задал вопрос:

- Почему на форум древних городов и Новогоднюю столицу денежные средства нашлись и у города, и у области, а на консервацию и восстановление памятника архитектуры нет?

На следующий день появился ответ от Инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области, в котором сообщалось:

- Инспекцией ОКН выдано задание на разработку проектной документации для проведения реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального значения «Жилой дом (деревянный)», 1858 г. (Цветной бульвар, д. 6) управлению культуры администрации города Рязани. По информации управления, финансирование реставрационных работ запланировано на 2020 год.

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ИСТОЧНИК KP.RU