2019-07-18T14:46:56+03:00
Общество

Чтобы отреставрировать памятник деревянного зодчества, власти Рязани ждали его обрушения

Чиновники сообщают, что финансирование работ по восстановлению дома на Цветном бульваре запланировано на 2020 год
Поделиться:
Фото: Александр ЕФАНОВ.Фото: Александр ЕФАНОВ.
Изменить размер текста:

Ранее «Комсомольская правда» рассказывала, что 14 июля рухнул мезонин с балконом старинного деревянного дома по адресу: Цветной бульвар, 6 (Рязань) – памятника регионального значения. Здание было сильно повреждено огнем во время пожара в феврале 2012 года. С того времени дом пребывал в запустении…

Хотя еще в феврале 2012 года начальник отдела учета и использования объектов культурного наследия комитета по культуре и туризму Рязанской области Людмила Андрюкина пообещала редакции, что реставрация начнется вот-вот.

После того как в июле этого дом начал разрушаться, на личной страничке губернатора Рязанской области Николая Любимова в социальной сети «ВКонтакте» известный краевед Александр Дударев задал вопрос:

- Почему на форум древних городов и Новогоднюю столицу денежные средства нашлись и у города, и у области, а на консервацию и восстановление памятника архитектуры нет?

На следующий день появился ответ от Инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области, в котором сообщалось:

- Инспекцией ОКН выдано задание на разработку проектной документации для проведения реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального значения «Жилой дом (деревянный)», 1858 г. (Цветной бульвар, д. 6) управлению культуры администрации города Рязани. По информации управления, финансирование реставрационных работ запланировано на 2020 год.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Рязани рухнул мезонин с балконом старинного дома – архитектурного памятника.

У чиновников так и не дошли руки до реставрации здания или, хотя бы, консервации (подробнее).

Сгоревший памятник рязанского зодчества ждет забвение, а погорельцев – жилье на окраине?

Дом сестер Хвощинских, ремесленное училище на Новослободской, дом священника Любомудрова там же на Новослободской, дом Малашкиных в Газетном переулке — похоже, теперь список этих разрушенных, сожженных, уничтоженных нашим равнодушием объектов культурного наследия пополнился еще одним адресом — домом №6 на Цветном бульваре (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Нашумевший опрос по парковке на Первомайке помог продвинуть провластный сайт
Рязанка выиграла в жилищную лотерею дом за 700 тысяч рублей
Рязанцам, планирующим купить квартиру, VELLCOM group подготовит удобную банковскую программу
В Рязани из окна дома выпал пенсионер
В ресторане «БУФЕТЪ» действует новое летнее меню
Трое подростков грабили рязанцев в одной из арок на Почтовой
Рязанцы попросили Татьяну Панфилову оказать содействие в решении насущных проблем
Адвокат владельца рязанской «Дикой утки» не верит доводам экспертов
В Скопинском районе брошены силы на ремонт важнейшей дороги
Переехали: на автобусах «Автоколонны 1310» будет зарабатывать троллейбусный парк
Власти продолжают вывозить из Рязани свалки мусора
Житель Мордовии скончался после серьезного ДТП на рязанской трассе
Фонд социального страхования расскажет рязанцам о своих услугах
За удар полицейскому в лицо молодого рязанца отправили в колонию строгого режима
В Рязани отмечают 50-летний юбилей десантного голубого берета
«Мармакс» представил новую серию загородных домов для рязанцев
В Спасском районе вновь закрыли движение по наплавному мосту
Из больницы Рязани пропал пациент – он нуждается в медпомощи и не разговаривает
В Рязани появится второй в России станкоинструментальный кластер
В Рязани потомок «Оки» снес «ВАЗ» – пострадал ребенок
В российских магазинах торгуют маслом с рязанского завода-призрака
ГИБДД: массовое ДТП с маршруткой и троллейбусом спровоцировала легковушка
Минтранс: Водители обязаны соблюдать вафельную разметку на Первомайском проспекте
На прием в онкополиклинику рязанцы смогут записаться через мессенджеры
Рязанская экспедиция движется к Аляске по Тихому океану
Два райцентра Рязанской области соединят качественной и безопасной дорогой
Врач-уролог рязанской ОКБ преодолел сложный марафонский заплыв
В Касимове начальница уголовно-исполнительной инспекции попалась на взятке