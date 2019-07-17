Создание «Коровкинского сквера» в Рязани еще не начиналось
Прошло 2 года с того времени, когда освободившийся земельный участок у перекрестка улиц Маяковского и Пролетарской засыпали песком. Здесь должен был появиться небольшой сквер, но как сообщила 16 июля пресс-служба администрации города Рязани, проект его создания пока не разработан.
7 мая 2017 года был снесен стоявший в этом месте дом типовой городской застройки XIX века, когда-то принадлежавший купцу Коровкину, а позднее вмещавший булочную и спортивный магазин. Из-за протестов, которые устроили общественные активисты, власти заверили, что территория ни в коем случае не будет застроена очередной многоэтажкой.
Тогдашний глава администрации Рязани Олег Булеков поручил разработать проект небольшой зоны отдыха. Через некоторое время первое лицо в администрации Рязани поменялось, но и при Сергее Карабасове его первый заместитель Владимир Луканцов подтвердил, что в 2019 году напротив Центрального рынка будет заложен «Коровкинский сквер».
По состоянию на июль 2019 года сквера все еще нет, а на его территории паркуются автомобили, которым не хватило места на расположенной поблизости стоянке.
ИСТОЧНИК KP.RU