Создание «Коровкинского сквера» в Рязани еще не начиналось

СЕГОДНЯ 15:12 2019-07-17T15:35:10+03:00

Деревья, кусты и скамейки должны появиться там, где сегодня припаркованы автомобили Фото: Владимир ФРОЛОВ

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Прошло 2 года с того времени, когда освободившийся земельный участок у перекрестка улиц Маяковского и Пролетарской засыпали песком. Здесь должен был появиться небольшой сквер, но как сообщила 16 июля пресс-служба администрации города Рязани, проект его создания пока не разработан.

7 мая 2017 года был снесен стоявший в этом месте дом типовой городской застройки XIX века, когда-то принадлежавший купцу Коровкину, а позднее вмещавший булочную и спортивный магазин. Из-за протестов, которые устроили общественные активисты, власти заверили, что территория ни в коем случае не будет застроена очередной многоэтажкой.

Тогдашний глава администрации Рязани Олег Булеков поручил разработать проект небольшой зоны отдыха. Через некоторое время первое лицо в администрации Рязани поменялось, но и при Сергее Карабасове его первый заместитель Владимир Луканцов подтвердил, что в 2019 году напротив Центрального рынка будет заложен «Коровкинский сквер».

По состоянию на июль 2019 года сквера все еще нет, а на его территории паркуются автомобили, которым не хватило места на расположенной поблизости стоянке.

ИСТОЧНИК KP.RU