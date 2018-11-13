2018-11-13T20:04:50+03:00
Общество

На месте снесенного дома купца Коровкина в Рязани будет сквер

Заложить его планируют в следующем году
Павел АВЕРИН
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На месте исторического памятника – дома купца Коровкиных – снесенного 7 мая прошлого года, в 2019 году заложат сквер. Об этом заявил замглавы администрации Рязани Владимир Луканцов на «круглом столе», который прошел в региональном отделении ОНФ 13 ноября.

Напомним, что в 2017 году снос здания по адресу ул. Маяковского, 75\7 (напротив центрального рынка) вызвал широкий общественный резонанс. Теперь замглавы городской администрации, отвечая на один из вопросов активистов, расставил все точки над «i».

Владимир Луканцов (слева) заверил, что высотки на месте снесенного дома не будет Фото: Павел АВЕРИН

Владимир Луканцов (слева) заверил, что высотки на месте снесенного дома не будетФото: Павел АВЕРИН

Фото: Павел АВЕРИН

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