Варламов: Активное уничтожение Рязани ведется именно в последние годы

СЕГОДНЯ 10:26 2019-10-24T10:30:42+03:00

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Известный российский блогер и урбанист Илья Варламов вновь написал о Рязани. В третьем за неделю посте он ответил на высказывание губернатора Николая Любимова.

Вкратце напомним. Несколько дней назад Варламов, по итогам пребывания в Рязани, опубликовал две фотоистории «Русским быть стыдно?» и «Героическая Рязань». В них он наглядно показал, как город теряет идентичность и самобытность, заменяя деревянные дома с резными наличниками на «многоэтажные дворцы, пародирующие архитектуру Франции или Голландии».

«Рязани уже нечего показать туристам, она становится все более безликой и вторичной. Из яркого города с характером и сложной судьбой Рязань превращается в рядовую вычурную замухрышку», — писал блогер.

Вскоре губернатор Николай Любимов во время заседания областного правительства ответил на критику Варламова:

— Блогеры какие-то приезжают. Ну понятно, они по-своему мыслят, у них свои взгляды на это. Может, он 40 лет назад и видел деревянные дома в центре Рязани, хотя 40 лет назад ему было 10 или даже 5. Где он видел деревянные дома – не знаю. На картинках, наверное, видел.

«Губернатор считает, что все уничтожили в 80-е. Он либо плохо знает историю Рязани, либо врет, — пишет Илья Варламов. — Потому что наиболее активное уничтожение Рязани ведется именно в последние годы. Да, в советское время тоже сносили отдельные дома, но массовое уничтожение русской истории началось уже в нулевые и продолжается прямо сейчас».

А в доказательство блогер привел подборку фотографий, чего лишилась Рязань в последние годы. В частности, снесенные только в 2016 году дом Ганнушкиных (конец XIX века), дом историка Селиванова, а также городская усадьба Смирнова и многое другое. Всего в подборку вошли 15 домов.

Дом на Цветном бульваре в июне 2006 года.Фото: Александр ЕФАНОВ

Отдельно Варламов остановился на доме техника-строителя Юрия Банковского на Цветном бульваре: «Его пока не снесли, но скоро он развалится сам. Никаких попыток спасти дом за эти годы предпринято не было».

По словам блогера, Рязань могла бы быть прекрасным историческим городом, куда приезжали бы туристы со всего мира.

Дом на Цветном бульваре в октябре 2019 года.Фото: Александр ЕФАНОВ

«Они гуляли бы по старым улочкам, в городе бы развивался малый и средний бизнес. Рязань могла бы стать великим историческим городом наравне с японским Киото или греческой Ией (Санторин). Но варвары лет через 10 превратят Рязань в безликий второсортный город без прошлого и будущего», — уверен Варламов.

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ИСТОЧНИК KP.RU