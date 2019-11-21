Илья Варламов призвал рязанского губернатора изучить опыт Иркутска

СЕГОДНЯ 06:28 2019-11-21T06:31:35+03:00

По мнению урбаниста и блогера, в сибирском городе поняли ценность деревянного зодчества, начали охранять и системно думать, чтобы это работало сегодня

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Блогер и урбанист Илья Варламов вновь обратился к губернатору Рязанской области Николаю Любимову. На этот раз он пригласил его в город Иркутск изучить опыт в сохранении деревянной архитектуры.

По словам Варламова, Иркутск – это город, где поняли ценность исторического наследия, где начали охранять и системно думать, чтобы это работало сегодня.

— Особенно это касается Рязани. Губернатор Николай Любимов спорил со мной, говорил, что у них нет деревянного наследия, что его не надо сохранять, что у них все замечательно. Вот как раз для Рязани опыт Иркутска невероятно ценен, — уверен Илья Варламов.

Напомним, в конце октября Варламов, по итогам пребывания в Рязани, опубликовал две фотоистории «Русским быть стыдно?» и «Героическая Рязань». В них он наглядно показал, как город теряет идентичность и самобытность, заменяя деревянные дома с резными наличниками на «многоэтажные дворцы, пародирующие архитектуру Франции или Голландии».

«Рязани уже нечего показать туристам, она становится все более безликой и вторичной. Из яркого города с характером и сложной судьбой Рязань превращается в рядовую вычурную замухрышку», — писал блогер (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU