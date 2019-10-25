2019-10-25T21:05:46+03:00
Звезды

Илья Варламов в новом видео ностальгирует о прежней Рязани

Ролик продолжил тему исчезновения старой архитектуры, поднятую в предыдущих публикациях
Антон КОНОВАЛОВ
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Илья Варламов на своем YouTube-канале опубликовал видео из Рязани. Блогеру, по его собственным словам, удалось погулять по областному центру всего несколько часов. Тем не менее, он посвятил городу несколько публикаций и назвал «одним из самых печальных». Центральная тема в каждом из материалов – исчезновение старой архитектуры.

- Вместо того, чтобы сохранять свою культуру, которая очень богата, Рязань решила идти путем подражания, копирования европейских образов, - сказал Варламов, глядя на отель «Старый город».

Как и в ранее опубликованных репортажах, он предъявляет претензии к местным властям, допустившим утрату идентичности и самобытности, и задается вопросами: «Почему в Рязани стыдятся своей истории? Почему они так спешат стереть и уничтожить своё прошлое, построив на руинах Диснейленд?».

Заодно Варламов вновь вспомнил слова Владислава Фролова (тогда – главы муниципального образования, ныне – министра спорта) о том, что «старая архитектура мешает городу развиваться».

Женщина, живущая в одном из деревянных домов без удобств (с туалетом на улице и без горячей воды), призналась Варламову, что тоже выступает за их снос. Блогер же считает, что такими домами нужно заниматься, привлекая инвестиции, делая более комфортными и расселяя без сноса.

Гость из Москвы полюбовался Дворцом творчества, заброшенным фонтаном возле него и фигурами пионеров у входа:

- Мне кажется, эти пионеры смотрят на фонтан и ждут, когда он заработает, - пошутил он.

Проходя возле областного правительства, Варламов раскритиковал пешеходный переход напротив кинотеатра «Родина», порадовался подсветке зданий и справедливо отметил плохое уличное освещение. А в завершение возле кремля он прочитал стихотворение Сергея Есенина «Гой ты, Русь, моя родная…».

Рязань: один из самых печальных русских городов.Источник - https://www.youtube.com/channel/UC101o-vQ2iOj9vr00JUlyKw

ИСТОЧНИК KP.RU

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