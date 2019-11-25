2019-11-25T11:14:55+03:00
Здоровье

В центре Рязани можно будет бесплатно пройти скрининговое обследование

Прием проведут специалисты двух бюджетных медучреждений
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Фото: Архив "КП".Фото: Архив "КП".
Изменить размер текста:

С 26 по 29 ноября в выставочном центре «Ока» на улице Есенина (бывший кинотеатр «Ока) пройдет межрегиональная выставка «Здоровье. Красота. Стиль», сообщает портал медучреждений Рязанской области uzrf.ru. Здесь же будет действовать мобильная площадка службы медицинской профилактики регионального минздрава.

Специалисты Центра медицинской профилактики и Центра здоровья при поликлинике ОКБ бесплатно проведут скрининговое обследование функционального состояния организма. Всех желающих проконсультируют по здоровому образу жизни и методам самоконтроля организма.

Мобильная площадка будет работать с 10.00 до 17.00.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

После обследования ко Дню матери к онкологам отправили 7 рязанок

На осмотр приходили и молодые женщины, и те, что постарше (ПОДРОБНЕЕ)

Меньше солнца и больше активности!

Главный онколог Рязанской области рассказал, как снизить риск заболеванием раком (ПОДРОБНЕЕ)

Смертность от онкологии среди рязанцев не уменьшается

Показатель встал как вкопанный на отметке «каждый седьмой» (ПОДРОБНЕЕ)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
При проверке капремонта систем ХВС в Рязани вскрылась халтура и экономия
Экс-прокурор, отправленный рязанским судом в колонию, не признал свою вину
На улице Октябрьской в Рязани произошло смертельное ДТП
На рязанских дорогах погибли еще 13 детей
В Новомичуринске пьяные парни вступились за девушку и забили мужчину до смерти
Пьяный рязанец устроил дебош в банке
После обследования ко Дню матери к онкологам отправили 7 рязанок
Рязанец через суд заставил ТСЖ обустроить контейнерную площадку
На Лазаревском кладбище построили и освятили домовый храм
В Приокском рязанец на легковушке на скорости протаранил дерево
На свой страх и риск. Рязанцы массово катаются на коньках по льду Ласковского озера
Газовщики рассказали, как рязанцы могут отсрочить платежи за поставку газа
Дочь подозреваемого в убийстве Алексея Громова вступилась за отца
Рязанка преобразилась в программе «Рогов в городе»
В Рязани автомобиль Mercedes вылетел на тротуар
Школу №69 в Рязани на неделю закрыли на карантин
Спасатели достали из озера Развань тело погибшего рязанца
На месте возведения нового облсуда в Рязани случился пожар