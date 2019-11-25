В центре Рязани можно будет бесплатно пройти скрининговое обследование

СЕГОДНЯ 11:14 2019-11-25T11:14:55+03:00

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С 26 по 29 ноября в выставочном центре «Ока» на улице Есенина (бывший кинотеатр «Ока) пройдет межрегиональная выставка «Здоровье. Красота. Стиль», сообщает портал медучреждений Рязанской области uzrf.ru. Здесь же будет действовать мобильная площадка службы медицинской профилактики регионального минздрава.

Специалисты Центра медицинской профилактики и Центра здоровья при поликлинике ОКБ бесплатно проведут скрининговое обследование функционального состояния организма. Всех желающих проконсультируют по здоровому образу жизни и методам самоконтроля организма.

Мобильная площадка будет работать с 10.00 до 17.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU