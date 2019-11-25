После обследования ко Дню матери к онкологам отправили 7 рязанок

СЕГОДНЯ 09:40 2019-11-25T09:46:36+03:00

Много времени обследование не заняло. Фото: Олег УКЛАДОВ

На осмотр приходили и молодые женщины, и те, что постарше

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В преддверии Дня матери в поликлинике ОКБ провели акцию «С любовью к маме», сообщает пресс-служба регионального минздрава. Ее организовали для обследования женщин на наличие онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Молодых рязанок при этом призывали привести к врачам своих мам.

В обследование входили: мазок на а-типичные клетки; осмотр молочной железы; экспресс-обследование в Центре здоровья; измерение артериального давления; проверка крови на глюкозу и холестерин.

В итоге пришли 62 рязанки. Причем молодые женщины порой приводили не только мам, но и других родственниц старшего возраста. По итогам обследования 7 женщин отправлены на дополнительные обследования и консультацию онколога.

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ИСТОЧНИК KP.RU